إيران تقول إنها ردت على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب

أعلنت إيران الاثنين أنها ردّت على مقترح أميركي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بأنها “مفرطة”.

تتبادل واشنطن وطهران المقترحات بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير. واُعلن وقف لاطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل، لكن جولة المحادثات الوحيدة التي جرت بينهما لم تسفر عن أي اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي الاثنين “كما أعلنّا أمس، فقد نُقلت مخاوفنا إلى الجانب الأميركي”.

وأضاف أن التواصل مع واشنطن “مستمر عبر الوسيط الباكستاني”، من دون الخوض في التفاصيل.

ودافع بقائي عن مطالب إيران، ومن بينها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج ورفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة.

وقال إن “النقاط المطروحة مطالب إيرانية دافع عنها الفريق التفاوضي الإيراني بقوة في كل جولات المفاوضات”.

كما دافع عن شرط إيراني يقضي بأن تدفع الولايات المتحدة تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران في الحرب، معتبرا النزاع “غير قانوني ولا أساس له”.

– مضيق هرمز –

وفي ما يتعلق باحتمال نشوب مواجهة عسكرية أخرى، قال بقائي إن إيران “مستعدة تماما لأي طارئ”.

والأحد، ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن واشنطن طرحت خمس نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة.

وأشارت فارس إلى أن واشنطن رفضت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدّة في الخارج “حتى بنسبة 25 بالمئة”، أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب.

وأورد التقرير أن الولايات المتحدة ذكرت أيضا أنها لن توقف الأعمال العدائية إلا عندما تدخل طهران في مفاوضات سلام رسمية.

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن “الولايات المتحدة، التي لا تقدم أي تنازلات ملموسة، تريد الحصول على تنازلات فشلت في الحصول عليها خلال الحرب، ما سيؤدي إلى طريق مسدود في المفاوضات”.

ووصفت الوكالة الشروط الأميركية بأنها “مفرطة”.

وفي مقترح سابق أُرسل الأسبوع الماضي، دعت إيران إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها في لبنان، ووقف الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان/أبريل.

كما دعت إلى رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة عليها والإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج.

وأشارت وكالة فارس إلى أن المقترح الإيراني أكد استمرار طهران في إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تغلقه إيران فعليا منذ بداية الحرب.

والإثنين، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز.

وشارك المجلس الأعلى للأمن القومي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس منشورا لـ”هيئة مضيق الخليج الفارسي” جاء فيه أنها ستقدم “تحديثات فورية بشأن عمليات مضيق هرمز وآخر التطورات”.

ولاحقا، قالت الهيئة على حسابها إنها “السلطة التمثيلية القانونية والرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولة عن إدارة العبور عبر مضيق هرمز”.

وأضافت أن “الملاحة داخل المنطقة القانونية المحددة لمضيق هرمز” تتطلب “تنسيقا كاملا” مع السلطة وأن المرور بدون تصريح سيعتبر غير قانوني.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تحدثت قناة برس تي في الإيرانية الناطقة باللغة الإنكليزية عن إنشاء “نظام لممارسة السيادة على مضيق هرمز”، مشيرة إلى أنّه سيتم إرسال التعليمات عبر البريد الإلكتروني إلى السفن التي تمر عبر المضيق.

– كردستان –

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الاثنين استهداف جماعات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة كردستان بغرب إيران، قرب الحدود مع العراق.

وقال في بيان نقلته وكالة الطلبة الإيرانية “إيسنا”، إن جماعات آتية من “شمال العراق وتعمل لحساب الولايات المتحدة والنظام الصهيوني كانت تحاول تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأميركية” إلى إيران.

وأضاف أن هذه الجماعات استُهدفت في مدينة بانه الإيرانية في منطقة كردستان.

اب-مز/غد-ناش/ب ق