إيران تقول إنها ستستهدف مصالح اقتصادية ومصرفية لأمريكا وإسرائيل بالمنطقة

دبي 11 مارس آذار (رويترز) – قال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في طهران، وهو أعلى هيئة لقيادة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء إن إيران ستستهدف المصالح الاقتصادية والمصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، مضيفا أن هذا التهديد يأتي في أعقاب هجوم على بنك إيراني.

وأفادت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء بأن مبنى إداريا تابعا لبنك سبه، أحد أكبر البنوك الحكومية في إيران وله صلات تاريخية بالجيش، تعرض لهجوم في طهران خلال الليل.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث إبراهيم ذو الفقاري قوله “بعد حملتهم الفاشلة، استهدف الجيش الأمريكي الإرهابي والكيان الصهيوني الوحشي أحد بنوك البلاد”.

وتابع “بهذا العمل غير المشروع وغير المسبوق، يدفعنا العدو إلى استهداف المراكز الاقتصادية والبنوك المرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة”.

وأصدر المتحدث تحذيرا لسكان المنطقة بالابتعاد عن البنوك لمسافة ألف متر.

