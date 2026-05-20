إيران تقول إنها سمحت بمرور 26 سفينة عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الأربعاء، أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة، من بينها ناقلات نفط، بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأغلقت إيران إلى حد كبير حركة الملاحة عبر هذا المضيق الحيوي منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.

وفيما تسري هدنة منذ 8 نيسان/ابريل، تشترط السلطات الايرانية على السفن العابرة للمضيق الحصول على موافقة من القوات المسلحة الإيرانية.

وقالت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منشور عبر اكس “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبرت 26 سفينة من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، مضيق هرمز”.

وأوضحت أن العبور تمّ بعد “التنسيق” مع الحرس الثوري.

وأعلنت سيول من جهتها أن ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت المضيق الأربعاء “بالتنسيق مع إيران”، لتكون بذلك أول سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز منذ بدء النزاع.

وتفرض إيران قيودا على المضيق الذي يمر عبره في زمن السلم خُمس إنتاج النفط العالمي، ما تسبب في اضطراب الأسواق العالمية. وفي مقابل تقييد طهران حركة الملاحة في هرمز، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الاثنين تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن.

اب-مز/رك/ع ش

