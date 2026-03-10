إيران تقول إنها مستعدة لمواضلة القتال “ما دام ذلك ضروريا”

أكدت إيران الثلاثاء أنها مستعدة للقتال ضد الولايات المتحدة وإسرائيل “ما دام ذلك ضروريا”، بعد حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن الحرب ستنتهي قريبا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم ما دام ذلك ضروريا”، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة “لم تعد مطروحة” لدى طهران.

قبل ذلك بساعات، وفي مؤتمر صحافي في ميامي، قال دونالد ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وأعلن أيضا رفع بعض العقوبات عن النفط بهدف تخفيض الأسعار التي ارتفعت بشدة في الأيام الأخيرة.

وقد أدى ذلك إلى تراجع في الأسعار وتحسن في الأسواق المالية، وخصوصا في آسيا. ففي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي بنحو 2%، ومؤشر كوسبي في سيول بنحو 4% بعد إغلاق سابق على تراجع تجاوز 5%.

وهدد ترامب بتوجيه “ضربات أشد بكثير” على إيران “إن احتجزت العالم رهينة” عبر تعطيل نقل النفط في مضيق هرمز الذي يمر منه خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن تحقيق الأمن في المضيق “مستبعد في ظلّ نيران الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة”.

وقال الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء إنه استهدف قاعدة أميركية في إقليم كردستان العراق.

كذلك، قضى أربعة مقاتلين من فصيل عراقي مسلّح موال لإيران فجر الثلاثاء في ضربة على مقرّ لهم في محافظة كركوك بشمال العراق، وفق ما أعلنت كتائب الإمام علي التي اتهمت الولايات المتحدة بتنفيذها.

من جهة أخرى، قالت الولايات المتحدة إنها ضربت أكثر من خمسة آلاف هدف في عشرة أيام، من بينها أكثر من خمسين سفينة إيرانية.

ومساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق موجة جديدة من الضربات على طهران، وذكرت وسائل إعلام رسمية وقوع هجمات على العاصمة وعلى مدينة خمين (وسط).

– رفع العقوبات –

أوقعت الضربات الأميركية الإسرائيلية أكثر من 1200 قتيل، بحسب الحصيلة الإيرانية، وهي حصيلة لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها بشكل مستقل.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مؤتمرا صحافيا جديدا الثلاثاء.

وترسل واشنطن إشارات متضاربة بشأن أهدافها الحقيقية في هذه الحرب المشتركة مع إسرائيل، إذ أبدى ترامب رغبته في أن يسقط نظام الحُكم الإيراني أو أن تتولى الحُكم قيادة متماشية مع المصالح الأميركية، فيما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن هدف الحرب هو تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية ومنع الجمهورية الإسلامية من امتلاك قنلة نووية، وهو ما تنفي طهران سعيها له.

وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط لارتفاع كبير في أسعار النفط، ما قد يضرّ بالاقتصاد العالمي إن طال أمد الحرب.

إلا أن الأسعار تراجعت الثلاثاء، فعند الساعة 2,00 بتوقيت غرينيتش، هبط سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسة 10,09 % إلى 85,21 دولارا، بينما خسر خام برنت 10,46 % ليصل إلى 88,61 دولارا.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق رفع العقوبات عن “بعض الدول” بهدف خفض الأسعار، من دون أن يسميها.

– اتصال بين ترامب وبوتين –

وأدلى ترامب بتصريحاته بعد اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفه بأنه إيجابي. وقال بوتين الاثنين إن بلاده مستعدة لتزويد الدول الأوروبية بالنفط والغاز إن أعلنت رغبتها في “تعاون دائم ومستقر” مع موسكو.

ويخضع قطاع الطاقة الروسي لعقوبات غربية عديدة، كما أن اثنين من أهم خطوط تصديره إلى أوروبا متوقفان.

وناقش وزراء مالية مجموعة السبع الاثنين احتمال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط.

وقد استهدفت الضربات الأميركية الإسرائيلية منشآت نفطية إيرانية، وأصيبت مستودعات وقود في طهران، ما تسبب في حرائق أغرقت العاصمة في ظلام الأحد.

في المقابل، ترد إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية ودول الخليج المجاورة، بما في ذلك منشآتها النفطية.

وقالت الإمارات الثلاثاء إنها تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. وأعلنت الكويت والسعودية إسقاط طائرات مسيرة.

أما البحرين فأعلنت مقتل شخصين فجر الثلاثاء في هجوم إيراني أصاب مبنى سكنيا في المنامة.

واعترضت الدفاعات الجوية صاروخا إيرانيا متجها لتركيا، للمرة الثانية في هذه الحرب، ما دفع أنقرة لتوجيه تحذير لإيران. واقترح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على نظيره التركي رجب طيب إردوغان تشكيل فريق مشترك للتحقيق في هذا الأمر، بحسب الإعلام الإيراني.

كما أعلنت تركيا الثلاثاء نشر منظومة باتريوت الدفاعية في منطقة ملطية في وسط البلاد التي تضم قاعدة كورجيك الجوية حيث يوجد نظام رادار للتحذير المبكّر تابع لحلف شمال الأطلسي وقادر على رصد عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وفي لبنان، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام وقوع غارات إسرائيلية جديدة في جنوب البلد وشرقه.

كما حذر الجيش الإسرائيلي سكان مبان في مدينتي صور وصيدا في جنوب لبنان بضرورة إخلائها تمهيدا لقصفها.

وبحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 485 شخصا على الأقل ونزوح أكثر من نصف مليون.

ووصلت تبعات الحرب إلى عالم كرة القدم، إذ وُصفت خمس لاعبات من المنتخب الإيراني بأنهن “خائنات” لأنهن رفضت أداء النشيد الوطني لبلدهن في كأس آسيا المقام في أستراليا. وقد منحتهن أستراليا اللجوء السياسي.

