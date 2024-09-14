إيران تقول إنها منفتحة على المحادثات لكن ترفض الضغوط بعد عقوبات أمريكية وأوروبية

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(رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم السبت عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن طهران منفتحة على الدبلوماسية لحل النزاعات لكنها ترفض “التهديدات والضغوط” وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية عقوبات على قطاع الطيران الإيراني.

تأتي تصريحات عراقجي بعد يوم من تصريح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن التكتل يدرس فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني، ردا على تقارير أفادت بأن طهران زودت روسيا بصواريخ باليستية في حربها ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء‭‭‭ ‬‬‬عن عراقجي قوله “تواصل إيران مسيرتها بكل قوة، ورغم أننا كنا دائما منفتحين على الحوار لحل النزاعات … فإن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وليس على التهديدات والضغوط”.

وقال عراقجي يوم الأربعاء إن طهران لم تسلم أي صواريخ باليستية إلى روسيا وإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية على إيران لن تحل أي مشاكل بينها.

وفرضت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك إجراءات ضد شركة الطيران الوطنية الإيرانية.