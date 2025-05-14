إيران تقول إنه من المرجح أن تجري محادثات نووية مع دول أوروبية الجمعة

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رجح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء أن تجرى جولة جديدة من المحادثات النووية مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الجمعة في تركيا.

وقال لصحافيين على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في طهران “أظن أن الجولة المقبلة على مستوى نواب وزراء الخارجية من المقرر أن تعقد في اسطنبول الجمعة”.

وأكدت مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة فرانس برس أن المحادثات “ستجري الجمعة في إسطنبول على مستوى مسؤولين سياسيين”.

وكان من المقرر عقد اجتماع بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في الثاني من أيار/مايو المقبل، لكنه أرجئ.

وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى جانب الصين وروسيا، هي طرف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينص على حد إيران لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ سحب دونالد ترامب في 2018 الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وفي مقال نشر الأحد على الموقع الإلكتروني للمجلة الأسبوعية الفرنسية “لوبوان”، حذر عراقجي الدول الأوروبية من “استراتيجية المواجهة” التي تنتهجها.

وفي نهاية نيسان/أبريل، أكّد نظيره الفرنسي جان-نويل بارو أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لن تتردد “ثانية واحدة” في إعادة فرض العقوبات على طهران إذا تعرض الأمن الأوروبي للتهديد بسبب البرنامج النووي الإيراني.

بدم/الح/غ ر