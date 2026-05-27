إيران تقول إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة “ضئيل” وترامب “غير راض” عن مقترحها

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة “ضئيل” في حين يبدو الجانبان متّجهين نحو التوصل إلى تفاهم، على الرغم من إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب “عدم رضاه” عن المقترح الإيراني الأخير.

وحذّر ترامب من أنه قد يضطر لـ”حسم الأمر” إذا لم يتم التوصل إلى مقترح تفاهم أفضل، في وقت تتواصل الجهود بقيادة باكستان لإنهاء الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط مع هجوم إسرائيلي أميركي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وفي إيران، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب رئيس الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي محمد أكبر زاده قوله “إنّ احتمال الحرب ضئيل بسبب ضعف العدو، والقوات المسلحة متأهبة ومجهزة بالذخيرة”.

في المقابل، قال ترامب خلال اجتماع لإدارته إنه ليس على عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، رغم إعلانه في نهاية الأسبوع أن الاتفاق بات قريبا.

وأشار إلى أنّ “إيران تسعى بشدة، فهم (الإيرانيون) يريدون بشدة إبرام اتفاق. حتى الآن لم يتوصلوا إلى ذلك. نحن غير راضين” عن المقترحات المقدمة، مبديا ثقته بتلقي مقترحات جديدة من شأنها أن ترضي الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وأضاف “إما يحصل ذلك، وإما سيتعيّن علينا أن نحسم الأمر”، في إشارة إلى تنفيذ التهديد باستئناف الحرب التي جرى تعليقها بموجب وقف لإطلاق النار ساري المفعول منذ الثامن من نيسان/أبريل.

وبعد مؤشرات على إحراز تقدّم بين الجانبين، انتعشت الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق يحول دون عودة الأعمال العدائية، ما انعكس في تراجع عقود النفط بأكثر من خمسة في المئة الأربعاء.

وارتفع منسوب التفاؤل بعد نشر التلفزيون الإيراني الرسمي ما قال إنه “إطار أولي لتفاهم” يجري العمل عليه مع واشنطن بوساطة باكستانية لوقف الحرب، وينصّ على التزام الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية واستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز وانسحاب الولايات المتحدة من المناطق المحيطة بإيران.

غير أن البيت الأبيض اعتبر أنّ الوثيقة “مفبركة بالكامل”.

– “هل من ضربات صاروخية؟” –

ولا يبدي أي من الجانبين استعدادا للتنازل بشأن النقاط العالقة الرئيسية في المفاوضات، والتي تشمل مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه لا يزال محظورا على “أي دولة معادية” عبور مضيق هرمز.

من جانبها، اعتبرت وزارة الاستخبارات الإيرانية الأربعاء أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزال الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وتفكيك البلد.

يأتي ذلك غداة اتهام إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وتوعّدها بالرد على غارات جوية أميركية على جنوب الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها شنت ليل الإثنين-الثلاثاء هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام.

رغم هذا التصعيد، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا، مشددا على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه “بطريقة أو بأخرى”.

وتزامنا مع هذه التطوّرات، عادت خدمة الإنترنت جزئيا إلى إيران، بحسب ما أكّدت منظمة “نتبلوكس” للأمن السيبراني. واستؤنفت حركة الملاحة الجوية بالكامل في 10 مطارات إيرانية.

وقال أمير، مطوّر البرمجيات البالغ 27 عاما، لوكالة فرانس برس من العاصمة الإيرانية “يبدو لي أن ما من أمر أكيد بعد، حتّى لو ما زال وقف إطلاق النار قائما ويجري الحديث عن احتمال ممكن. ونتساءل كلّ ليلة: هل من ضربات صاروخية الليلة؟”.

– توسيع نطاق “منطقة القتال” –

في لبنان، صنّف الجيش الإسرائيلي الأربعاء مساحات واسعة واقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد حوالى 40 كلم من الحدود على أنّها “منطقة قتال”، منذرا السكان بإخلائها للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، تزامنا مع قصف مكثّف لجنوب وشرق البلاد.

ويأتي ذلك بعدما توعّدت إسرائيل هذا الأسبوع بتصعيد عملياتها في لبنان، تزامنا مع استعداد البلدين لخوض محادثات جديدة في واشنطن، يبدأها وفدان عسكريان الجمعة، وتُستكمل بجولة تفاوض بين ممثلين عن البلدين في 2 و3 حزيران/يونيو.

من جانبه، أعلن حزب الله في بيان أن مقاتليه “اشتبكوا” صباح الأربعاء “مع قوّات العدوّ من مسافة صفر” في بلدة زوطر الشرقية “بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروا العدوّ على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة”.

والبلدة ملاصقة للخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي في جنوب لبنان، لفصل منطقة بعمق عشرة كيلومترات عن الحدود، يمنع سكانها من العودة إليها، عن بقية أجزاء الجنوب.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات شملت كامل مدينة صور ومحيطها ومدينة النبطية في جنوب لبنان.

وبعيد الإنذار، شنّت اسرائيل غارات على المدينة ومحيطها، كما شملت الضربات عدّة قرى في جنوب لبنان والبقاع الشمالي في شرق البلاد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توعّد الإثنين بـ”سحق” حزب الله ، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير “نكثّف عملياتنا في لبنان كي نوجّه ضربات تزداد قوّة لمنظمة حزب الله”.

