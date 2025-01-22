إيران تقول إن سجينا سويسريا انتحر كان موقوفا لالتقاطه صورا “لموقع عسكري”

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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الأربعاء أن سجينا سويسريا انتحر هذا الشهر، كان موقوفا بتهمة “التقاط صور لموقع عسكري محظور”.

وفي التاسع من كانون الثاني/ يناير، قالت السلطة القضائية إن مواطنا سويسريا متهما بالتجسس انتحر في سجن بمدينة سمنان بشرق البلاد.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل في ذلك الوقت حول كيفية انتحاره أو ظروف اعتقاله.

وبعد يوم واحد، أكدت سويسرا وفاة الرجل، وحددت هويته بأنه رجل يبلغ من العمر 64 عاما وكان يزور البلاد كسائح.

وأكدت السلطات السويسرية أن الرجل كان يعيش في جنوب إفريقيا ولم يكن يقيم في سويسرا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، من دون أن تحدد هويته.

وقدم المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانجير مزيدا من التفاصيل الأربعاء، قائلا إن الرجل ولد في ناميبيا، ويحمل الجنسية السويسرية، ودخل إيران في ايلول/سبتمبر أو تشرين الاول/أكتوبر الماضيين.

وأكد جهانجير في مؤتمر صحافي “لقد دخل بلادنا كسائح في شهر مهر (الشهر الإيراني) وكان يقود سيارة خاصة مجهزة بأجهزة تقنية مختلفة”.

وتابع “بعد السفر عبر عدة محافظات، وصل إلى محافظة سمنان، حيث تم القبض عليه لالتقاطه صورا لموقع عسكري محظور”.

وذكر جهانجير أن الرجل متهم بالتعاون مع “حكومات معادية”.

وأوضح أن السجين تمكن في التاسع من كانون الثاني/يناير من قطع التيار الكهربائي عن زنزانته وانتحر “خارج نطاق كاميرات المراقبة”.

وأضاف المتحدث أن جثته نقلت إلى طهران وتم تسليمها إلى السفارة السويسرية لنقلها.

وتحتجز إيران عددا من الأوروبيين أو حاملي جنسيتين وقد أجرت في السنوات الأخيرة عمليات تبادل للسجناء مع دول غربية غالباً بوساطة عُمان أو قطر.

وتقبع في سجن إيوين في طهران الفرنسية سيسيل كولر مع شريك حياتها جاك باري اللذان أوقفا خلال رحلة سياحية ووجّهت إليهما السلطات الإيرانية تهمة “التجسّس”، ما “يرفضه بشدة” أقرباؤهما.

اب/شي/غ ر