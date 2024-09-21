إيران تكشف عن مسيّرة وصاروخ بالستي جديدين في خضم التوتر الإقليمي

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كشفت إيران عن صاروخ بالستي جديد وطائرة مسيّرة هجومية مطورة في عرض عسكري السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والاتهامات بتسليح روسيا.

وتتهم الحكومات الغربية إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة وصواريخ لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) إن صاروخ “جهاد” الذي يعمل بالوقود الصلب صممته وصنعته الذراع الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني ويبلغ مداه التشغيلي ألف كيلومتر.

وأضافت أن طائرة “شاهد-136 بي” المسيّرة هي نسخة مطورة من طائرة “شاهد-136″، مع ميزات جديدة ومدى تشغيلي يزيد عن 4000 كيلومتر.

حضر الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان العرض العسكري السنوي في طهران إحياء لذكرى الحرب مع العراق في عهد صدام حسين (1980-1988).

وقال “قدرات إيران الدفاعية والردعية نمت كثيرا لدرجة أنه لا يمكن لأي قوة شيطانية أن تفكر وتتصور في ذهنها جرأة العدوان على أرضنا العزيزة”.

وأضاف بزشكيان “قادرون… بوحدة وتماسك الدول الإسلامية، أن نظهر العزة والفخر للآخرين، ونوقف بالوحدة والتماسك ’إسرائيل’ الغاصبة والمتعطشة للدماء والإبادة عند حدها”.

أدلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتصريحات مماثلة السبت أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران، وحث الدول الإسلامية على استخدام “قوتها الداخلية”.

وقال “إن هذه القوة الداخلية قادرة على استئصال الكيان الصهيوني، هذا الورم السرطاني الخبيث، من قلب المجتمع الإسلامي، أي فلسطين، والتخلص من نفوذ الولايات المتحدة وهيمنتها وتدخلها القسري في هذه المنطقة”.

ودعا خامنئي الدول الإسلامية إلى “قطع العلاقات الاقتصادية تماما” مع إسرائيل و”تقليص علاقاتها السياسية” معها.

يعيش الشرق الأوسط حالة من الاضطراب منذ أن هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة وتدخل حلفاء إيران في جميع أنحاء المنطقة.

وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة مع تحول تركيز القوة النارية الإسرائيلية شمالا إلى الحدود اللبنانية حيث تقاتل قواتها حزب الله المدعوم من إيران.

وأعلن حزب الله أن الغارة الجوية الإسرائيلية على معقله في ضاحية بيروت الجنوبية أسفرت عن مقتل 16 عضوا من قوة الرضوان النخبوية الجمعة، وذلك في أعقاب تفجيرات دامية لآلاف من أجهزة اتصالات الحزب في وقت سابق من الأسبوع.

من جهتها فرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران في وقت سابق من الشهر، متهمة طهران بمنح روسيا صواريخ بالستية لاستخدامها في أوكرانيا.

بدم/ح س/ص ك