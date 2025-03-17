إيران تلغي الإقامة الجبرية المفروضة على مهدي كروبي (إعلام)

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أمرت السلطات الإيرانية بإطلاق سراح زعيم المعارضة السابق مهدي كروبي الخاضع للإقامة الجبرية منذ العام 2011، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي الاثنين.

قاد كروبي (87 عاما) إلى جانب رئيس الوزراء الإيراني الأسبق مير حسين موسوي “الحركة الخضراء” التي انطلقت ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للجمهورية عام 2009.

ووُضع كروبي، وهو رئيس سابق لمجلس الشورى (البرلمان)، قيد الإقامة الجبرية في شباط/فبراير 2011 بعد اتهامه بتنظيم الاحتجاجات.

ونقلت وكالة “إيسنا” للأنباء عن نجله حسين قوله “انتهى اعتقال والدي بناء على أمر من رئيس السلطة القضائية”.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على حركة والده سترفع ولكن قوات الأمن ستبقى عند مقر إقامته حتى التاسع من نيسان/أبريل بسبب “مخاوف متعلقة بالسلامة”.

ولم تؤكد السلطة القضائية بعد رفع الإقامة الجبرية عنه.

قُتل العشرات وتم توقيف المئات في إطار احتجاجات “الحركة الخضراء” عام 2009، بحسب منظمات حقوقية.

دعم كروبي ترشّح الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان الذي تولى السلطة في تموز/يوليو العام الماضي.

وفي أيلول/سبتمبر، أفاد بزشكيان بأنه “تم حل” المسألة المرتبطة بقضية كروبي.

رخ/لين/كام