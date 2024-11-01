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إيران تلمح لزيادة مدى صواريخها الباليستية ومراجعة عقيدتها النووية

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(رويترز) – قال كمال خرازي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الجمعة إن من المرجح أن تزيد طهران نطاق صواريخها الباليستية.

وأضاف أن من الممكن أيضا مراجعة عقيدة إيران النووية وسط توتر متزايد مع عدوها اللدود إسرائيل وتبادل الضربات الجوية معها.

وعندما سألته قناة الميادين الموالية للجمهورية الإسلامية ومقرها لبنان عما إذا كانت إيران على استعداد لمواجهة احتمال اتساع نطاق الصراع بعد الضربات الأخيرة، قال خرازي إن من المرجح أن تزيد طهران مدى صواريخها الباليستية إلى ما يتجاوز الحد الذي فرضته على نفسها وهو 2000 كيلومتر.

وقال إنه على الرغم من أن إيران تملك القدرة من الناحية الفنية على إنتاج الأسلحة النووية، فإنها مقيدة حاليا بفتوى أصدرها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وحظر آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الفصل في برنامج طهران النووي، تطوير الأسلحة النووية في تلك الفتوى.

ودائما ما نفت الجمهورية الإسلامية محاولة صنع أسلحة نووية وتصر على أن عملها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن طهران ليست بحاجة إلى زيادة مدى صواريخها الباليستية إلى ما يزيد عن 2000 كيلومتر لأنها يمكن أن تصل بالفعل إلى القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وقال خرازي إن إيران سترد على إسرائيل في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية بالقرب من طهران ومناطق أخرى الأسبوع الماضي والتي أعقبت وابل الصواريخ الإيرانية في أول أكتوبر تشرين الأول.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية