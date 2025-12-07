The Swiss voice in the world since 1935
إيران تنتظر طائرة ثانية تقل مرحلين من أمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد إن 55 إيرانيا مرحلين من الولايات المتحدة سيعودون إلى بلدهم في الأيام القليلة المقبلة، في ثاني عملية ترحيل من نوعها في إطار حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة.

وفي سبتمبر أيلول، قال مسؤولون إن الولايات المتحدة حددت هوية نحو 400 إيراني سيتم ترحيلهم، حيث توجهت رحلة أولى تحمل 120 شخصا إلى طهران عبر العاصمة القطرية.

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “في الأيام المقبلة، سيعود نحو 55 مواطنا إلى إيران… وهذه هي المجموعة الثانية التي يتم إعادتها إلى إيران في الأشهر القليلة الماضية”، مضيفا أن عمليات الترحيل الأمريكية استندت إلى “دوافع سياسية وسياسات معادية للمهاجرين تتعارض مع القانون الدولي”.

وقال بقائي إن البلدين ليس لديهما خط اتصال مباشر، مضيفا أنهما يتواصلان من خلال مكتبي رعاية المصالح الخاصة بكل منهما أو عبر وسطاء.

وانتقد بقائي أيضا واشنطن لعدم تسهيلها منح التأشيرات لجميع أعضاء وفد اتحاد كرة القدم الإيراني لحضور قرعة كأس العالم التي أقيمت يوم الجمعة في واشنطن.

وقال بقائي “لقد عبرنا عن احتجاجنا على قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات لفريقنا المرسل لحضور قرعة كأس العالم”.

وطلبت إيران تسع تأشيرات لوفدها، لكن نُقل عن أمير مهدي علوي المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم قوله إن الولايات المتحدة أصدرت أربع تأشيرات فقط.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

