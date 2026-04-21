إيران تندد باعتقال أشخاص قالت الإمارات إنهم على صلة بطهران
21 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن وزارة الخارجية أن طهران نددت اليوم الثلاثاء باحتجاز أشخاص في الإمارات بموجب ما وصفتها بأنها ذرائع كاذبة.
وأعلنت الإمارات أمس الاثنين تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بإيران واعتقال أعضائها بتهمة التآمر لتقويض الاستقرار في البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله “إطلاق ادعاءات لا أساس لها من الصحة وخلق أجواء معادية لإيران لن يصرف الناس عن المسؤولية المباشرة لأنصار المعتدين الأمريكيين والإسرائيليين”.
