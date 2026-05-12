إيران تندد بالقبض على 4 من رعاياها في الكويت وتنفي التخطيط لأعمال عدائية
12 مايو أيار (رويترز) – نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء بإلقاء السلطات في الكويت القبض على أربعة أفراد قالت الدولة الخليجية إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت الوزارة أنهم كانوا في مهمة بحرية روتينية ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية بسبب “خلل في نظام الملاحة لديهم”.
ورفضت الوزارة تصريحات الكويت بأن إيران كانت تخطط “لأعمال عدائية” ضدها.
