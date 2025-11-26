إيران تندد بـ”نهج الاستكبار” الاميركي تجاه فنزويلا

ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما وصفه “نهج الاستكبار” الأميركي تجاه فنزويلا، وفق بيان الأربعاء، في وقت يصعد الرئيس دونالد ترامب الضغط على خصمه اللدود نيكولاس مادورو.

أرسلت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات في العالم إلى منطقة البحر الكاريبي، يرافقها أسطول من السفن الحربية، بهدف معلن هو عمليات مكافحة المخدرات التي تستهدف فنزويلا.

كما نفذت واشنطن نحو 20 ضربة جوية ضد سفن يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وتقول فنزويلا إن العملية الأميركية لمكافحة المخدرات في المنطقة ليست سوى ذريعة لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو والاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية.

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل بينتو، انتقد عراقجي الولايات المتحدة بشدة، معتبرا تهديداتها باستخدام القوة “انتهاكا صارخا” لميثاق الأمم المتحدة.

وكثيرا ما يتهم ترامب مادورو بإدارة كارتل للمخدرات.

كما أذن الرئيس الأميركي باستخدام عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، مؤكدا أنه لا يستبعد إصدار أمر بتدخل عسكري هناك.

تخضع كل من إيران وفنزويلا لعقوبات أميركية منذ فترة طويلة.

وتعود آخر زيارة لمادورو إلى إيران للعام 2022، وقّع خلالها الحليفان اتفاقية تعاون مدتها 20 عاما.

في العام التالي زار الرئيس الإيراني آنذاك إبراهيم رئيسي كراكاس ضمن جولة شملت كذلك كوبا ونيكاراغوا.

