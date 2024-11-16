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إيران تنفي “قطعا” حصول لقاء بين ماسك وسفيرها في الأمم المتحدة (إعلام رسمي)

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نفت إيران بصورة “قاطعة” السبت حصول أي لقاء بين رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك وسفيرها لدى الأمم المتحدة، معربة عن “استغرابها” لنقل وسائل إعلام هذا الخبر، بحسب ما نقلت وكالة إرنا عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التقى الإثنين السفير أمير سعيد إيرواني سعيا إلى “تخفيف التوتر” بين طهران وواشنطن.

وكتب الصحيفة نقلا عن مصدرين إيرانيين لم تسمهما، أن اللقاء الذي عقد الإثنين في مكان سري لأكثر من ساعة كان “إيجابيا”.

وأكد بقائي أن إيران “تنفي قطعا مثل هذا اللقاء وتبدي استغرابها إزاء التغطية الإعلامية الأميركية”، بحسب إرنا.

وانقسم الإعلام الإيراني السبت حول اللقاء، بين اعتباره “خطوة إيجابية” أو “خيانة”، مع الدعوة إلى عدم المبالغة في قراءة أبعاده.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 1980، بعد وقت قصير من الثورة الإسلامية التي أطاحت بسلالة بهلوي التي دعمتها واشنطن. 

واتبع ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021) سياسة ممارسة “ضغوط قصوى” على إيران وأعاد فرض عقوبات شديدة عليها أبقتها إدارة خلفه جو بايدن. 

ووجهت إيران إلى  ترامب إشارة انفتاح بدعوته مطلع تشرين الثاني/نوفمبر إلى اعتماد سياسة جديدة حيالها، فيما اتهمت واشنطن طهران بالتورط في مخطط لاغتياله.

رخ/دص/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية