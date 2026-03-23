إيران تنفي إجراء محادثات مع أمريكا بعد تأجيل ترامب قصف شبكة الكهرباء

واشنطن/القدس/تل أبيب 23 مارس آذار (رويترز) – نفت إيران اليوم الاثنين إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وذلك بعدما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية بناء على ما وصفها بمحادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم.

وكتب ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت الولايات المتحدة على منصة تروث سوشال إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات “جيدة وبناءة للغاية” بشأن “حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط”.

ونتيجة لذلك، قال إنه يؤجل خطة لقصف شبكة الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام. وأدت تصريحاته إلى ارتفاع حاد في أسعار الأسهم وانخفاض حاد في أسعار النفط، في تحول مفاجئ عن تراجع السوق الذي نجم عن تهديداته في نهاية الأسبوع وتعهدات إيران بالرد.

وأبلغ ترامب الصحفيين في وقت لاحق بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، اللذين كانا يتفاوضان مع إيران قبل الحرب، أجريا محادثات مع مسؤول إيراني كبير مساء أمس الأحد، وسيستأنفان المحادثات اليوم الاثنين.

وقال للصحفيين قبل مغادرته فلوريدا متوجها إلى ممفيس”أجرينا محادثات جادة للغاية. سنرى إلى أين ستؤول. لدينا نقاط اتفاق رئيسية، بل أقول إننا اتفقنا على جميع النقاط تقريبا”.

وفي ممفيس، قال إن واشنطن تتفاوض مع إيران منذ “منذ وقت طويل، وهذه المرة هم جادون. وأضاف أعتقد أنه من الممكن جدا أن ينتهي الأمر باتفاق جيد للجميع”.

وأحجم ترامب عن ذكر اسم المسؤول الإيراني الذي كان على اتصال مع ويتكوف وكوشنر، لكنه قال “نتعامل مع الرجل الذي أعتقد أنه من يحظى بالقدر الأكبر من الاحترام وأنه القائد”.

وأضاف “نتعامل مع أشخاص أجد فيهم الكثير من العقلانية والنزاهة. يعرف المقربون منهم هويتهم. إنهم يحظون باحترام كبير، وربما يكون أحدهم هو الشخص الذي نبحث عنه تماما”.

* رئيس البرلمان الإيراني “أخبار كاذبة”

كتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة إكس إن إيران لم تجرِ أي محادثات مع الولايات المتحدة، وسخر من هذه المزاعم واصفا إياها بأنها محاولة للتلاعب بالأسواق المالية.

وكتب “لم تُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، والأخبار الكاذبة تُستخدم للتلاعب بالأسواق المالية والنفطية، وهي محاولة للهروب من المستنقع الذي علقت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأضاف “شعبنا يطالب بمعاقبة المعتدين معاقبة كاملة ورادعة تشعرهم بالندم. جميع المسؤولين يقفون بثبات خلف قائدهم وشعبهم حتى تحقيق هذا الهدف”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات جديدة على أهداف أمريكية، وقال إن “التصرفات المتناقضة للرئيس الأمريكي لن تؤثر على مسارالمعركة”، مؤكدا أن “الحرب النفسية التي يستخدمها (ترامب) لم تعد فعالة”.

ورغم عدم وجود تأكيد فوري بشأن انعقاد المحادثات كما وصفها ترامب، فإن هناك مؤشرات على وجود تواصل بين الطرفين، حيث لعبت دول ثالثة دور الوسيط أو ساعدت في إقامة قنوات اتصال. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن مبادرات للحد من التوتر، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول باكستاني ومصدر آخر إن محادثات إنهاء الحرب قد تُعقد في باكستان في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وأوضح المسؤول الباكستاني أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بالإضافة إلى ويتكوف وكوشنر، من المتوقع أن يجتمعوا مع مسؤولين إيرانيين في إسلام اباد. وقال مسؤول باكستاني آخر إن إسلام اباد تنقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد مسؤول إسرائيلي ومصدران آخران مطلعان على الأمر بأن ممثل الجانب الإيراني هو قاليباف، رئيس البرلمان، الذي بات نفوذه يتزايد.

وقال مسؤول أوروبي إنه لم تكن هناك مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن مصر وباكستان ودول الخليج تنقل الرسائل.

* انفراجة في الأسواق

أدى إعلان ترامب عزمه تأجيل خطة قصف شبكة الكهرباء الإيرانية إلى تراجع مفاجئ في الأسواق العالمية التي شهدت اضطرابات حادة اليوم الاثنين في آسيا وأوروبا، وكانت تتجه نحو الانخفاض عند الفتح في الولايات المتحدة عقب تهديدات مطلع الأسبوع.

وردت إيران على تهديدات ترامب بالتهديد بتدمير البنية التحتية لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما زاد من احتمال استمرار انقطاع إمدادات الطاقة العالمية لفترة أطول من المتوقع.

وتراجع سعر خام برنت القياسي بنحو ثمانية بالمئة ليصل إلى حوالي 103 دولارات للبرميل.

وأغلقت إيران بشكل فعلي مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وطالب ترامب إيران بفتح المضيق، لكن طهران أكدت أنها لن تفعل ذلك حتى توقف الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما.

وذكر أحد المصادر المطلعة على خطط إسرائيل الحربية أن واشنطن أبلغت إسرائيل باتصالاتها مع طهران، وأن من المرجح أن تحذو حذو واشنطن في تعليق استهداف محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وقتل أكثر من ألفي شخص خلال الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط.

(شارك في التغطية فيل ستيوارت من واشنطن – إعداد شيرين عبد العزيز وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)