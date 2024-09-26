إيران تنفي استهداف مسؤولين أمريكيين سابقين بعد اتهامات ترامب لها بالسعي لاغتياله

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دبي (رويترز) – قالت إيران يوم الخميس إن اتهامها باستهداف مسؤولين أمريكيين سابقين لا أساس له من الصحة، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طهران دون دليل بالمسؤولية عن محاولتين لاغتياله.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان بأن “من الواضح أن مثل هذه الاتهامات مجرد جزء من أجواء الانتخابات في الولايات المتحدة… ولا تستحق حتى الرد”.

وقال ترامب، المرشح الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، يوم الأربعاء إن إيران ربما كانت وراء أحدث محاولتين لاغتياله. وأضاف أنه إذا كان رئيسا وهددت دولة أخرى مرشحا للرئاسة لخاطرت “بتحويلها إلى ركام”.

وذكر ترامب في فعالية بمصنع للأنابيب في مينت هيل بولاية نورث كارولينا “نعلم بمحاولتين لاغتيالي، وقد تكون إيران متورطة فيهما أو لا، لكن من المحتمل أنها متورطة، لكنني لا أعرف حقا”.

وقالت حملة ترامب إنه أدلى بهذه التصريحات بعدما أطلعه مسؤولون من المخابرات الأمريكية في اليوم السابق على “تهديدات إيرانية حقيقية ومحددة لاغتياله”.

وتحقق السلطات الاتحادية في محاولتين لاغتيال ترامب في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا بمنتصف سبتمبر أيلول وفي تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو تموز. ولم تشر أجهزة إنفاذ القانون إلى تورط إيران أو أي قوة أجنبية أخرى في أي من الواقعتين.