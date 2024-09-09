إيران تنفي تقارير عن نقلها صواريخ إلى روسيا

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دبي (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين إن قائدا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني نفى تقارير تفيد بأن إيران تنقل صواريخ إلى روسيا وذلك وسط مخاوف في الغرب من إمكانية استخدامها في الحرب بأوكرانيا.

ونشرت شبكة (سي.إن.إن) وصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي تقارير نقلا عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا.

وفي وقت سابق يوم الاثنين نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن العميد فضل الله نوذري نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله “لم يتم إرسال أي صواريخ إلى روسيا وهذا الادعاء هو نوع من الحرب النفسية”.

وأضاف “إيران ليست مؤيدة لأي من طرفي الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي المقابل، وصف الاتحاد الأوروبي التقارير الإعلامية يوم الاثنين بأنها موثوقة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو في رسالة بالبريد الإلكتروني “نحن على علم بالمعلومات الموثوقة التي قدمها حلفاء عن نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا”.

وأضاف أنه إذا تأكد نقل الأسلحة “فإن هذا سيكون تصعيدا ملموسا كبيرا في دعم إيران للحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا”.

وذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي أوضحوا في وقت سابق أنهم سيردون على مثل هذه الخطوة “بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل اتخاذ إجراءات تقييدية جديدة وكبيرة ضد إيران”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “لا يمكنني أن أؤكد التقارير بأن نقل (الصواريخ) قد تم”، مضيفا أنه في حالة ثبوت ذلك فإن هذا السيناريو سيعود بآثار ضارة على كل من أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال الكرملين، ردا على سؤال بشأن التقارير يوم الاثنين، إن إيران شريكة لروسيا، وإن البلدين يطوران الحوار في جميع المجالات.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إن توطيد التعاون العسكري بين طهران وموسكو يشكل تهديدا لها ولأوروبا والشرق الأوسط، ودعت المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على إيران وروسيا.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إن نقل إيران لأي صواريخ باليستية إلى روسيا من شأنه أن يمثل تصعيدا كبيرا في حرب أوكرانيا.

وقال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي يوم الاثنين إن الحلف على علم بالتقارير الإعلامية لكنه لن يعلق بشأن ما إذا كانت دقيقة.

وتوطدت العلاقة بين طهران وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، حيث تزود إيران الجيش الروسي بطائرات مسيرة من طراز شاهد.