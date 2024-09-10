إيران تنفي تقارير عن نقل أسلحة لروسيا وتصفها بأنها “دعاية”

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء إن التقارير عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا “دعاية قبيحة” لإخفاء الدعم العسكري الغربي لإسرائيل، وذلك بعد أن قالت قوى غربية إنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب إرسالها صواريخ إلى روسيا.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في منشور على منصة إكس دون أن يذكر العقوبات الجديدة “نشر تقارير كاذبة ومضللة عن نقل أسلحة إيرانية إلى بعض الدول ما هو إلا دعاية قبيحة لإخفاء الدعم الكبير غير المشروع بالأسلحة الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للإبادة الجماعية في غزة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران، ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا خلال أسابيع، محذرا من أن التعاون بين موسكو وطهران يشكل تهديدا أكبر على أمن أوروبا.

وإلى جانب الولايات المتحدة، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران من بينها إجراءات تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير).

وأعلنت لندن وبرلين وباريس أيضا إلغاء اتفاقات ثنائية في مجال خدمات الطيران مع طهران.

وقال كنعاني لاحقا في بيان نشر على حساب وزارة الخارجية على تطبيق تيليجرام إن “هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث هو استمرار لسياسة الغرب العدائية والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، وسيقابله رد متناسب من إيران”.

وإيران واحدة من الدول التي تخضع لأشد العقوبات في العالم. ويساور الخبراء مخاوف من أن فرض مزيد من العقوبات قد يضر بالطبقة المتوسطة في المجتمع وليس بالقادة الإيرانيين.