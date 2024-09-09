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إيران تنفي تقارير عن نقل صواريخ إلى روسيا

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دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الاثنين عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني نفيه تقارير عن نقل إيران صواريخ إلى روسيا مما يثير مخاوف لدى الغرب من احتمال استخدامها في الحرب مع أوكرانيا.

ونشرت شبكة سي.إن.إن وصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي تقارير نقلا عن مصادر لم تحددها أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن العميد فضل الله نوذري نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله “لم يتم إرسال أي صواريخ إلى روسيا وهذا الادعاء هو نوع من الحرب النفسية”.

وأضاف أن إيران “ليست مؤيدة لأي من الأطراف في الحرب” بين روسيا وأوكرانيا.

وردا على سؤال عن تقارير يوم الاثنين، قال الكرملين إن إيران شريكة لروسيا وإن البلدين يطوران الحوار بينهما في جميع المجالات.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إن توطيد التعاون العسكري بين طهران وموسكو يشكل تهديدا لها ولأوروبا والشرق الأوسط، ودعت المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على إيران وروسيا.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إن نقل إيران لأي صواريخ باليستية إلى روسيا من شأنه أن يمثل تصعيدا كبيرا في حرب أوكرانيا.

وعززت طهران وموسكو العلاقات بينهما منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 وتزويد إيران الجيش الروسي بطائرات مسيرة من طراز شاهد.

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