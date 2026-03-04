إيران تنفي صحة تقرير لأكسيوس بشأن إرسال رسائل لأمريكا

4 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء تسنيم فجر يوم الخميس إن البلاد لم ترسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة، وذلك ردا على تقرير لأكسيوس.

ونقلت تسنيم عن المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، القول “لم ترسل إيران أي رسالة إلى الولايات المتحدة، ولن ترد على رسائلها. القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لحرب طويلة”.

وكان موقع أكسيوس ذكر يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر ثان، أن الإيرانيين بعثوا رسائل إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية لكنها لم ترد.

