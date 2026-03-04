The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تنفي صحة تقرير لأكسيوس بشأن إرسال رسائل لأمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

4 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء تسنيم فجر يوم الخميس إن البلاد لم ترسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة، وذلك ردا على تقرير لأكسيوس.

ونقلت تسنيم عن المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، القول “لم ترسل إيران أي رسالة إلى الولايات المتحدة، ولن ترد على رسائلها. القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لحرب طويلة”.

وكان موقع أكسيوس ذكر يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر ثان، أن الإيرانيين بعثوا رسائل إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية لكنها لم ترد.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية