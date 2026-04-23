إيران تنقل سفينتين احتجزتهما لأحد موانيها ودول تطلب معلومات عن سلامة البحارة

reuters_tickers

4دقائق

من جوناثان سول ورينيه مالتيزو ويانيس سوليوتيس

لندن/أثينا 23 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت مصادر اليوم الخميس بأن سفينتي حاويات احتجزتهما إيران قرب مضيق هرمز، وعلى متنهما نحو 40 فردا من طاقميهما، جرى توجيههما نحو ميناء بندر عباس، وذلك بعد أن تعهدت طهران بالرد على احتجاز القوات الأمريكية لسفينة إيرانية قبل ثلاثة أيام.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينتين أمس الأربعاء، وإحداهما تديرها شركة إم.إس.سي، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، وقالت ثلاثة مصادر إن الأخرى مستأجرة من الشركة.

وقال قريب لأحد البحارة المحتجزين لرويترز “اقتحم السفينة حوالي 20 إيرانيا مدججين بالسلاح. والبحارة تحت سيطرة الإيرانيين، وحركتهم على متن السفينة محدودة، لكن الإيرانيين يعاملونهم معاملة حسنة”.

وقال فيليب رادولوفيتش وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود لهيئة الإذاعة والتلفزيون (آر.تي.سي.جي) الحكومية “السفينة راسية على بعد تسعة أميال بحرية من الساحل الإيراني. المفاوضات بين إم.إس.سي وإيران جارية، وبحارتنا بخير”.

وأضاف أن أربعة بحارة على متن السفينة (إم.إس.سي فرانشيسكا)، بمن فيهم القبطان، من مواطني الجبل الأسود. وأكدت وزارة الخارجية الكرواتية وجود اثنين من رعاياها على متن السفينة.

ولم تتوفر تفاصيل كاملة عن طاقم السفينة التي ترفع علم بنما، لكن سفن الحاويات الكبيرة تحتاج عادة إلى 20 فردا على الأقل. وأحجمت إم.إس.سي عن التعليق.

ويقول خفر السواحل اليوناني إن السفينة (إيبامينونداس) التي ترفع علم ليبيريا تضم طاقما مكونا من 21 فردا من الأوكرانيين والفلبينيين. وكانت السفينة متجهة إلى الهند.

وأفادت التقارير بأن طاقمي السفينتين بخير، لكن السلطات في بلديهما قالت إنها تسعى للحصول على معلومات حول سلامة البحارة وتعمل على إطلاق سراحهم.

ولم يتم الكشف عن أي معلومات حول الشحنة التي كانت تحملها السفينتان، إن وجدت.

وأُطفئت أنظمة التتبع في السفينتين، لكن مصادر أمنية بحرية قالت إن بيانات الشحن تشير إلى أنهما قريبتان من بندر عباس.

* احتجاز سفينة إيرانية

في 19 أبريل نيسان، أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة الشحن (توسكا) التي ترفع العلم الإيراني واحتجزتها.

وقال متحدث عسكري ردا على ذلك “سترد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قريبا وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي”.

وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن طاقم السفينة.

وقفزت أسعار النفط بسبب تضاؤل احتمالات إعادة فتح المضيق سريعا، ويمر من المضيق عادة 20 بالمئة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي اثنين بالمئة لتصل إلى 104 دولارات للبرميل اليوم، مقارنة مع 72 دولارا قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس الأربعاء إن منذ بدء الحصار على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو التي تخرج منها، أمرت القوات الأمريكية 31 سفينة بتغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)