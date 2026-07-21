إيران تهاجم أهدافا بالبحرين والكويت بعد قصف أمريكي لجنوبها

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من جنى شقير ونيرة عبد الله والولي الولي

دبي 21 يوليو تموز (رويترز) – قصفت القوات الأمريكية أهدافا في جنوب إيران خلال الليل بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن طهران ستدفع ثمنا باهظا لمقتل جنود أمريكيين، في حين استهدفت طهران مواقع أمريكية في البحرين والكويت والأردن، وتعرضت ناقلة نفط لهجوم في مضيق هرمز.

وجاء هذا القصف المتبادل بعد يوم من إعلان جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، إنهم ستفرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، مما قد يفتح جبهة جديدة في الحرب ويفاقم التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة خارج الخليج.

وعلى الرغم من تصاعد دوامة الهجمات التي قوضت تقريبا الاتفاق المؤقت الموقع الشهر الماضي، فإن المؤشرات على رغبة طهران وواشنطن في استئناف المسار الدبلوماسي أبقت أسعار النفط تحت السيطرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرة إلى أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي.

وأوردت وسائل إعلام حكومية أنباء عن سماع دوي انفجارات في أنحاء مدينة شيراز بجنوب إيران، في حين تعرضت مدينتا كنارك وتشابهار على الساحل الجنوبي لهجمات أيضا.

وردت إيران بهجمات جديدة على منطقة الخليج، حيث أثارت ضربات في الآونة الأخيرة على منشآت لتحلية المياه مخاوف من نقص المياه وسلطت الضوء على التهديد المتزايد للبنية التحتية المدنية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بنية تحتية في البحرين تابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية (أمازون)، ردا على ما وصفها بضربة أمريكية على موقع محطة دارخوفين النووية الإيرانية قيد الإنشاء.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القوات الإيرانية استهدفت أيضا أماكن إقامة يستخدمها أفراد الجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الأمريكي أو البحرين أو شركة أمازون بشأن هذه الوقائع، والتي لم تتمكن رويترز من التحقق منها.

وقال الجيش الإيراني إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في الكويت اليوم الثلاثاء. وقال الحرس الثوري إنه هاجم موقعا عسكريا أمريكيا في الأردن، في حين قالت المملكة إن قواتها اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيرة إيرانية.

* استهداف ناقلات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن ناقلة أبلغت عن استهدافها في المضيق بقذيفة مجهولة، مما أجبر طاقمها على المغادرة واستخدام قارب نجاة.

وذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء أيضا أن النيران اشتعلت في ناقلتي نفط بعد انفجارات أثناء محاولتهما عبورالمضيق من المسار الجنوبي. ولم يتضح بعد متى حدث ذلك.

وتضغط إيران على الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر إذا استمرت الولايات المتحدة في مهاجمة البنية التحتية لشبكة الكهرباء لديها، مما يهدد اثنين من أهم مسارات تصدير الطاقة الحيوية في العالم.

ومن شأن إغلاق مضيق باب المندب بالكامل أن يقلل من إمدادات النفط العالمية سبعة بالمئة لأن السعودية لن تتمكن من إخراج معظم صادراتها النفطية من المنطقة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة تعطل تدفقات النفط نتيجة الحرب في الخليج، والتي أدت بالفعل إلى انخفاض عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية.

وبعد إعلان الحوثيين فرص حظر الملاحة البحرية على السعودية، قال التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن إنه شرع في تنفيذ إجراءات لحماية سفنه العابرة من مضيق باب المندب.

ووازنت أسواق النفط بين التهديد الذي يواجهه الشحن البحري وبين تقارير ذكرت أن جهودا دبلوماسية تبذل لاحتواء الصراع. وانخفض سعر خام برنت قليلا في بداية التعاملات.

* مساع دبلوماسية للعودة لوقف إطلاق النار

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أمس الاثنين إن الوسطاء قدموا لطهران مقترحا لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة، ينص على وقف إطلاق النار عشرة أيام بهدف إيجاد سبل لعودة إلى تنفيذ الاتفاق المؤقت الذي أبرم لإفساح المجال للدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط.

وطلب وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني من باكستان استئناف دور الوساطة في الصراع. ووصل في وقت لاحق إلى إسلام اباد لإجراء مزيد من المحادثات.

وأصبحت أحدث مرحلة من القتال هي الأكثر إزهاقا لأرواح الجنود الأمريكيين خلال الحرب الحالية. وارتفع عدد قتلى الجيش الأمريكي إلى 17 في مطلع الأسبوع.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أحدث الهجمات على إيران ووصفها بأنها تكريم لذكرى ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا في هجمات إيرانية مؤخرا.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة… جرى إبلاغ وزير الحرب بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجيه”.

ويواجه ترامب ضغوطا سياسية متزايدة في الداخل بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

وأدت الحرب إلى مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان الذي احتلت قوات إسرائيلية مناطق منه عقب هجمات شنتها جماعة حزب الله على إسرائيل قائلة إنها لدعم طهران.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون بترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء لعرض خطة لنزع جماعة سلاح حزب الله المدعومة من مع إيران وضمان الانسحاب الإسرائيلي.

(إعداد دعاء محمد ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )