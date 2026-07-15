إيران تهدد بإغلاق باب المندب وترامب يعيد فرض الحصار

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من إيناس العشري وتالا رمضان وكانيشكا سينغ وسامية نخول

القاهرة/واشنطن/بيروت 15 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق “جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها”، وذلك بعد أن أغلقت طهران مضيق هرمز وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الحرس الثوري قوله في بيان إن صادرات المنطقة من الطاقة “إما أن تكون للجميع أو يحرم منها الجميع”.

ويقول محللون إن إيران تلمح إلى أنها قد تلجأ لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة معها لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما ينذر بفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة في العالم.

ويربط المضيق البحر الأحمر بخليج عدن، الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وجزء كبير من حركة الشحن العالمية.

وقال مسؤول حوثي كبير يوم الاثنين إن الجماعة مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب، وهي خطوة أشار إلى أنها ربما ترفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، إذا واصلت السعودية هجومها على اليمن، وفقا لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لقناة برس تي.في الإيرانية.

وأطلق الحوثيون صواريخ على السعودية بعد أن اتهموها بقصف مطار صنعاء يوم الاثنين في خرق لهدنة معلنة منذ أربع سنوات في الصراع بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران.

وأظهر الحوثيون بالفعل قدرتهم على عرقلة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب. فبعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، شنت الجماعة اليمنية هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وقالت إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين.

ويأتي أحدث تهديد للملاحة البحرية العالمية بعد يوم من إعلان الجيش الأمريكي بدء جولة جديدة من الضربات “لمواصلة إضعاف قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز”.

وقالت الولايات المتحدة إن طهران هاجمت سبع سفن تجارية خلال الأسبوع الماضي مما تسبب في مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 12 من أفراد أطقم السفن.

وقال الجيش الأمريكي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنه قصف عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز ومناطق ساحلية إيرانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الغارات استمرت سبع ساعات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قولها اليوم الأربعاء إن 30 مدنيا على الأقل قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية جراء الغارات الأمريكية على جنوب البلاد.

وذكر الجيش الإيراني أن سبعة جنود على الأقل قتلوا في غارات أمريكية خلال الليل استهدفت قاعدة بمبور العسكرية جنوب شرق البلاد.

* “شرور أمريكا”

قال الحرس الثوري اليوم الأربعاء إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى “تنتهي شرور أمريكا”. وقبل اندلاع الحرب في فبراير شباط، كان يمر من خلال مضيق هرمز نحو خُمس الشحنات العالمية اليومية من النفط والغاز.

وأعلن الحرس الثوري استهداف ما وصفها بمرافق قيادة وتحكم ومواد لوجستية ووقود ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على أحدث الضربات الأمريكية في مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري أيضا إنه أشعل النار في ما وصفها بأنها منشأة لوجستية أمريكية في ميناء عبد الله بالكويت ودمرها، مضيفا أن سلاحه الجوي ضرب ما وصفها بأنها قاعدة أمريكية في الأزرق بالأردن، مستهدفا حظائر طائرات. وأشار أيضا إلى أن بعض الهجمات الأمريكية شُنت انطلاقا من قواعد داخل الأراضي الأردنية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن حريقا اندلع في موقع استهدفته الهجمات الإيرانية وتمت السيطرة عليه. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحريق في نفس الموقع المشار إليه في بيان الحرس الثوري الإيراني.

واعترضت الدفاعات الجوية الأردنية وأسقطت ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد من الأراضي الإيرانية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وتجددت الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، ما ألقى بظلاله على الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو حزيران بعد عدة أشهر من القتال الذي أودى بحياة الآلاف.

* ترامب يهدد باستهداف قطاع الطاقة

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بقصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “سأحتفظ بأهداف قطاع الطاقة للنهاية، لكننا سنستهدفها في نهاية المطاف”.

وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين على اتصال بنظرائهم الإيرانيين لإبلاغهم بأنه “من الأفضل لهم التوصل إلى اتفاق”.

ومع تصاعد التوترات، طرح ترامب يوم الاثنين فكرة فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على الشحن عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة وجهات أخرى. وأمس الثلاثاء، تراجع ترامب عن الفكرة وقال، دون تقديم تفاصيل، إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام صفقات استثمارية مع دول خليجية.

وصعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت اثنين بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في شهر، إذ أدت الهجمات الأحدث إلى تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز.

وللجلسة الثانية على التوالي، بلغ خام برنت عند التسوية أعلى مستوى له منذ 12 يونيو حزيران، كما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 15 يونيو حزيران. وواصل كلا العقدين ارتفاعهما في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

(إعداد رحاب علاء ومروة سلام وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)