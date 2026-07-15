إيران تهدد بإغلاق مضيق باب المندب وترامب يعيد فرض الحصار

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من إيناس العشري وتالا رمضان وكانيشكا سينغ وسامية نخول

القاهرة/واشنطن/بيروت 15 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق “جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها”، وذلك بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الحرس الثوري قوله في بيان إن صادرات المنطقة من الطاقة “إما أن تكون للجميع أو لا أحد”.

وقال محللون إن إيران تلمح إلى أنها قد تلجأ لحلفائها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما ينذر بفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة في العالم.

ويربط المضيق البحر الأحمر بخليج عدن، الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وحصة كبيرة من عمليات الشحن العالمية.

وقال مسؤول حوثي كبير يوم الاثنين إن الجماعة مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب – وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل – إذا واصلت السعودية هجومها على اليمن، وفقا لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لقناة برس تي.في الإيرانية.

وأطلق الحوثيون صواريخ على السعودية بعد اتهامهم للمملكة بقصف مطار صنعاء يوم الاثنين مما أدى إلى خرق هدنة معلنة منذ أربع سنوات في الصراع بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران.

وأظهر الحوثيون بالفعل قدرتهم على عرقلة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب. فبعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، شنت الجماعة اليمنية هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وقالت إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين.

ويأتي أحدث تهديد للملاحة البحرية العالمية بعد يوم من إعلان الجيش الأمريكي بدء جولة جديدة من الضربات “لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز”.

وقالت الولايات المتحدة إن إيران هاجمت سبع سفن تجارية خلال الأسبوع الماضي مما تسبب في مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 12 من أفراد أطقم السفن.

وقال الجيش الأمريكي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنه قصف عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن وابل الغارات استمر سبع ساعات.

* انتهاء شرور أمريكا”

قال الحرس الثوري اليوم الأربعاء إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى “انتهاء شرور أمريكا”. وقبل اندلاع الحرب في فبراير شباط، كان يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس الشحنات العالمية اليومية من النفط والغاز.

وأعلن الحرس الثوري استهداف ما وصفها بمرافق قيادة وتحكم ومواد لوجستية ووقودا ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على أحدث الضربات الأمريكية في مضيق هرمز.

كما قال الحرس الثوري إنه أشعل النار في ما وصفها بأنها منشأة لوجستية أمريكية في ميناء عبد الله بالكويت ودمرها، مضيفا أن سلاحه الجوي ضرب ما وصفه بأنه قاعدة أمريكية في الأزرق بالأردن، مستهدفا حظائر الطائرات. وأشار الحرس إلى أن بعض الهجمات الأمريكية شُنت من قواعد تقع على الأراضي الأردنية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه تمت السيطرة على حريق اندلع في موقع تم استهدافه في الهجمات الإيرانية. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحريق في نفس الموقع المشار إليه في بيان الحرس الثوري الإيراني.

واعتراضت الدفاعات الجوية الأردنية وأسقطت ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد من الأراضي الإيرانية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

تجددت الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تآكل الهدنة الهشة أصلا التي تم التوصل إليها في يونيو حزيران بعد عدة أشهر من القتال الذي أودى بحياة الآلاف.

* ترامب يهدد بضرب أهداف في قطاع الطاقة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بضرب محطات الطاقة والجسور الإيرانية الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “سأحتفظ بأهداف قطاع الطاقة للنهاية، لكننا في نهاية المطاف سنضرب أهدافا في هذا القطاع ».

وأضاف ترامب أن المفاوضين الأمريكيين على اتصال بنظرائهم الإيرانيين لإبلاغهم بأنه “من الأفضل لهم التوصل إلى اتفاق”.

ومع تصاعد التوترات، طرح ترامب يوم الاثنين فكرة فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على الشحن عبر المضيق، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة وجهات أخرى. وأمس الثلاثاء، تراجع ترامب عن الفكرة وقال، دون تقديم تفاصيل، إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام صفقات استثمارية مع دول الخليج.

وصعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أغلقت أمس الثلاثاء مرتفعة اثنين بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد، حيث أدت الهجمات الأخيرة إلى تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز.

وللجلسة الثانية على التوالي، أغلق خام برنت عند أعلى مستوى له منذ 12 يونيو حزيران، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوى له منذ 15 يونيو حزيران. وواصل كلا العقدين ارتفاعهما في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.

(إعداد رحاب علاء ومروة سلام للنشرة العربية)