إيران تهدد باستهداف المصالح الأميركية والإسرائيلية ردا على قصف بيروت

afp_tickers

8دقائق

هدّدت إيران الأحد بضرب المصالح الأميركية والإسرائيلية ردا على القصف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية وحصار الموانئ الإيرانية، ما يهدد بتجدد الحرب من دون ضوابط مع بلوغها يومها المئة.

وشنّت إسرائيل الأحد غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، قالت إنها جاءت ردا على مهاجمة حزب الله لأراضيها، بعيد إعلان جيشها اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان نحو شمال الدولة العبرية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن “الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت شقتين في مبنيين”.

وشاهد مصور من وكالة فرانس برس تضرر شقتين في مبنى يقع في شارع ضيق، وازدحاما مروريا حيث حاول السكان مغادرة الضاحية بينما انتشر الجيش اللبناني في المنطقة.

كما واصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على مناطق واسعة، منها مدينة صور في جنوب لبنان التي جدد الأحد إنذار السكان بإخلائها.

بعيد الضربة على الضاحية، قال رئيس مجلس الشورى وكبير مفاوضي إيران محمد باقر قاليباف على منصة إكس إن الولايات المتحدة وإسرائيل “لا تحترمان وقف إطلاق النار، ولا تؤمنان بالحوار، ومن خلال الحصار البحري (على إيران) وانتهاك الاتفاقات بشأن لبنان، أظهرتا أنهما لا تفهمان إلا لغة القوة”.

وأضاف “الحصار البحري المفروض على إيران، والضوء الأخضر الذي أعطته اليوم الولايات المتحدة للنظام الصهيوني (لمهاجمة الضاحية)، يجعل من قواعد ومواقع الولايات المتحدة والنظام (الإسرائيلي) في المنطقة، أهدافا مشروعة. قواتنا المسلحة، كما أبدا، جاهزة”.

– “استئناف شامل” للحرب؟ –

دخل لبنان النزاع عندما هاجم حزب الله إسرائيل في الثاني من آذار/مارس ردا على اغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي في أول أيام الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

ورغم التوصل إلى اتفاق هدنة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية في نيسان/ابريل، لم توقف الدولة العبرية القصف مبررة ذلك بإحباط هجمات مخططة لحزب الله، فيما رفض الأخير اتفاق هدنة مشروطة أعلن في الأيام الأخيرة ويواصل ضرب القوات الإسرائيلية.

لكن الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، ظلت في منأى الى حد كبير عن الضربات الإسرائيلية، مع تحذير مسؤولين إيرانيين من أن استهدافها سينعكس سلبا على المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد هدد بأن أي هجوم على بيروت سيؤدي إلى “استئناف شامل” للحرب.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عبر منصة إكس الأحد “سنردّ بقوة وحزم على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية. يجب لجم هذا الكلب المسعور وإلزامه حدوده. راقبوا سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة”.

– 100 يوم من الحرب –

يأتي ذلك مع بلوغ الحرب في الشرق الأوسط يومها المئة دون تسوية في الأفق، فيما تتكرر الأعمال العدائية المحدودة مع إسقاط الجيش الأميركي مسيّرتين إيرانيتين قال إنهما هددتا الملاحة في مضيق هرمز.

وفي ظل تصاعد التوترات، سلّمت باكستان التي تتولى الوساطة في الحرب رسالة من قائد جيشها عاصم منير إلى المرشد الإيراني آية الله مجتبى خامنئي، وفق ما أعلن وزير داخليتها محسن نقوي أثناء وصوله طهران السبت.

وأضاف الوزير الذي سبق له زيارة الجمهورية الإسلامية، “أعتقد أنها رسالة مهمة للغاية”.

أدى قائد الجيش الباكستاني دورا رئيسيا في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب جولة أولى من المفاوضات المباشرة في إسلام آباد.

والسبت أيضا، توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان للقاء عاصم منير.

وتتمسك إيران بإدراج لبنان في أي اتفاق لإنهاء الحرب الإقليمية، فيما ربط مصدر مطلع زيارة هيكل بجهود إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع “سي إن إن” نُشرت الأحد، التفاوض مع واشنطن بأنه “شاق للغاية”.

وأضاف عراقجي “المشكلة الرئيسية في التفاوض مع هذه الإدارة هي مواجهة الكثير من المواقف المتبدلة، وتغيير الأهداف، والتصريحات المختلفة، والملاحظات المتناقضة”.

علاوة على الخلاف بشأن ضم ملف الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلى المفاوضات، تتناول المفاوضات الأميركية الإيرانية فتح مضيق هرمز الذي أحكمت طهران سيطرتها عليه منذ بدء الحرب، والحصار الأميركي على موانئ إيران، وملف الأصول الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية، وكذلك الملف النووي الإيراني.

– “تبلدت مشاعري” –

يثقل الغموض كاهل المواطنين في إيران، حيث صرحت مدربة اللياقة البدنية إلهه من الأهواز لوكالة فرانس برس “لقد تبلدت مشاعري تماما”.

وأضافت المرأة البالغة 32 عاما، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار، “الحياة اليومية؟ هل تمزح!. كل شيء مروع. نحن نحاول فقط البقاء على قيد الحياة”.

وقال فرهاد، وهو طاه يبلغ 35 عاما، إن الحياة “تزداد صعوبة”، لافتا إلى أن المشكلات الاقتصادية بدأت حتى قبل الحرب.

وصرّح لوكالة فرانس برس “الأشياء التي ربما كنت أفكر في شرائها قبل بضعة أشهر فقط أصبحت الآن مجرد أحلام”.

ولفت فرهاد إلى أن الضربات الأميركية المتكررة التي ردت عليها إيران في الأيام الماضية بإطلاق صواريخ ومسيرات على الكويت والبحرين، أصبحت معتادة.

وتابع “أشعر أن الوضع سيبقى على هذا النحو لبعض الوقت، في وضعية معلّقة في حالة غير مستقرة حيث يطلق هؤلاء بعض الصواريخ، ويرد الآخرون بإطلاق طائرات مسيّرة”.

– استعداد إيراني لكأس العالم –

على صعيد آخر، وصل منتخب إيران لكرة القدم الأحد إلى تيخوانا، المدينة الحدودية في شمال غرب المكسيك، حيث أقيم معسكره التدريبي لبطولة كأس العالم، بعد أن رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أفراد البعثة الرياضية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأميركية، في سابقة في تاريخ كأس العالم التي تستضيف فيها دولة ما منتخب بلد في حالة حرب معها.

ونددت إيران بـ”معاملة تمييزية” ضد منتخبها الوطني الذي كان من المقرر أن يقيم معسكره في توسون بولاية أريزونا الأميركية.

بور/دص-ح س/ود