إيران تهدد بالرد على هجمات أمريكية على جزيرة خرج

واشنطن/دبي/القدس 14 مارس آذار (رويترز) – هددت إيران اليوم السبت بتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط باستهداف أي منشأة في المنطقة لها صلات بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن قصفت واشنطن مركز الطاقة الرئيسي لها وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترسل “دول كثيرة” سفنا حربية للمنطقة.

ومع دخول الصراع أسبوعه الثالث، رفعت إيران راية التحدي بعدما قصفت قوات أمريكية مواقع عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية التي تُصدر 90 بالمئة من النفط الإيراني. وكان هجوم بطائرة مسيّرة قد عطّل بالفعل مركزا للطاقة في الإمارات، كما نصحت السفارة الأمريكية ببغداد الأمريكيين بضرورة مغادرة العراق.

ومنذ أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة الهجوم على إيران في 28 فبراير شباط، أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من ألفي شخص، معظمهم في إيران، وتسببت في أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

وأفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم السبت بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا جراء هجوم استهدف مصنعا في مدينة أصفهان بوسط إيران.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن.

في الوقت نفسه، ذكرت مصادر في قطاعي النفط والتجارة أن بعض عمليات تحميل النفط توقفت في إمارة الفجيرة الإماراتية، وهي مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود. وأظهرت لقطات تلفزيونية أعمدة من الدخان الكثيف الداكن تتصاعد في الهواء.

ودعا متحدث عسكري إيراني الناس في الإمارات إلى إخلاء الموانئ والأرصفة و”مخابئ الأمريكيين”، قائلا إن القوات الأمريكية استهدفت جزرا إيرانية من تلك المناطق.

*”قصف السواحل بكثافة”

قال ترامب إن دولا كثيرة سترسل سفنا حربية للسماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات الطاقة في العالم. ولم يُفصح عن تفاصيل بشأن الدول التي ستفعل ذلك، لكنه ذكر في منشور على تروث سوشال أنه يأمل أن تُرسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وغيرها سفنا إلى المنطقة.

وقال ترامب “سترسل دول كثيرة، ولا سيما تلك المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سفنا حربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على المضيق مفتوحا وآمنا”.

وأضاف “في غضون ذلك، ستقصف الولايات المتحدة السواحل بكثافة، وستواصل إسقاط الزوارق والسفن الإيرانية”.

وفي رده على سؤال عن تصريحات ترامب، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية “كما ذكرنا سابقا، فإننا نناقش حاليا مع حلفائنا وشركائنا مجموعة من الخيارات لضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة”.

وهدد الرئيس الأمريكي بشن هجمات على البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج الإيرانية ما لم توقف طهران هجماتها على السفن في مضيق هرمز، وهو تحذير قد يزيد من توتر الأسواق التي تعاني بالفعل من اضطراب لم يسبق له مثيل في الإمدادات.

وقال ترامب أمس الجمعة إن الولايات المتحدة “دمرت تماما” أهدافا عسكرية على الجزيرة، وهي محطة تصدير لنحو 90 بالمئة من شحنات النفط الإيرانية، وتقع على بعد حوالي 500 كيلومتر شمال غربي المضيق.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إنه يجب إبقاء مضيق هرمز مغلقا.

وفي سياق منفصل، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تكهنات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن مجتبى خامنئي قد أصيب بجروح أدت إلى تشوهات. وقال عراقجي لقناة إم.إس ناو “الزعيم الأعلى ليس لديه مشكلة. لقد أرسل رسالته أمس، وسيؤدي مهامه”.

ولم يظهر خامنئي علنا، بل أصدر بيانا يوم الخميس قرأه مذيع على التلفزيون.

*إيران: الهجمات على جزيرة خرج جاءت من الإمارات

قللت إيران من شأن حجم الأضرار على جزيرة خرج وهددت بزيادة استخدامها لأسلحة أكثر قوة، وحذرت أيضا من أن أجزاء من الإمارات باتت هدفا مشروعا.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني “نقول لقادة الإمارات إن إيران تعد الدفاع عن سيادتها الوطنية وأراضيها حقا مشروعا وذلك عبر استهداف مصدر إطلاق الصواريخ الأمريكية المعادية في الموانئ البحرية والأرصفة والملاجئ العسكرية الأمريكية في بعض مدن الإمارات”.

وقال عراقجي إن إيران سترد على أي هجوم على منشآتها للطاقة، وحذر من أنها ستستهدف الشركات الأمريكية في المنطقة أو الشركات التي تمتلك فيها الولايات المتحدة أسهما.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية بعد على الاتهام الإيراني بأن الهجوم على جزيرة خرج جاء عبر الإمارات.

وأفادت وزارة الدفاع بإطلاق تسعة صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة من إيران باتجاه الإمارات اليوم السبت.

ونصحت إيران السكان بمغادرة المناطق القريبة من ميناء جبل علي في دبي وميناء خليفة في أبوظبي وميناء الفجيرة، وقالت إنها قررت استهداف فروع بنوك أمريكية في الخليج.

والفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز هي بوابة خروج نحو مليون برميل يوميا من خام مربان الإماراتي، وهو ما يعادل نحو واحد بالمئة من الطلب العالمي.

وقالت حليمة كروفت المحللة في شركة آر.بي.سي كابيتال “يوجه الحرس الثوري الإيراني رسالة مفادها أنه لا يوجد ملاذ آمن في هذا الصراع المتصاعد بسرعة… كما أن كون الرد جاء بعد ساعات من الضربة الأمريكية على جزيرة خرج يشير أيضا إلى أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتحكم في شروط التصعيد وفرض هيمنتها”.

وذكرت مصادر بالمنطقة لرويترز أن الاستياء يتصاعد بالفعل في عواصم دول الخليج بعد الزج بها في حرب لم تبادر إليها ولم تؤيدها، لكنها تدفع الآن ثمنها اقتصاديا وعسكريا.

وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في منشور على إكس اليوم السبت “الاستراتيجية الإيرانية التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج… تكشف عجزا عسكريا وإفلاسا أخلاقيا وعزلة سياسية”.

(إعداد رحاب علاء ومحمود سلامة وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )