إيران تهدد بالهجوم على البنية التحتية للنفط في المنطقة بعد هجوم أمريكي على جزيرة خرج

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية أعلنت اليوم السبت أن أي هجوم على البنية التحتية النفطية والطاقة في إيران سيؤدي إلى شن هجمات على البنية التحتية للطاقة المملوكة لشركات النفط المتعاونة مع الولايات المتحدة في المنطقة.

وجاء هذا التحذير بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت أهدافا عسكرية في جزيرة خرج، مركز النفط الرئيسي في إيران. وتعد الجزيرة محطة تصدير لـنحو 90 بالمئة من شحنات النفط الإيرانية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)