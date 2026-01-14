إيران تهدد بقصف مواقع أمريكية وواشنطن تسحب أفرادا من قواعدها بالمنطقة

من باريسا

دبي/الدوحة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة بدأت سحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، وذلك بعدما قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها من أنها ستقصف هذه القواعد إذا هاجمتها الولايات المتحدة.

وتسعى إيران إلى ردع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بالتدخل لحماية المحتجين المناهضين للحكومة، في الوقت الذي تحاول فيه قمع أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها على الإطلاق.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط في إطار إجراء احترازي مع تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال مسؤولان أوروبيان إن التدخل العسكري الأمريكي بات مرجحا، وأشار أحدهما إلى أنه قد يحدث خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة. وقال مسؤول إسرائيلي أيضا إن ترامب اتخذ على ما يبدو قرارا بالتدخل، إلا أن نطاقه وتوقيته لم يتضحا بعد.

وأعلنت قطر أن إجراءات سحب القوات من قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، “يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة”.

وذكر ثلاثة دبلوماسيين أن بعض الأفراد تلقوا توصية بمغادرة القاعدة الجوية الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط، رغم أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على إجلاء واسع النطاق للقوات كما حدث في الساعات التي سبقت هجوما صاروخيا إيرانيا العام الماضي.

وهدد ترامب مرارا بالتدخل لدعم المحتجين في إيران. وأفادت منظمة حقوقية بمقتل أكثر من 2600 شخص في الأيام القليلة الماضية خلال حملة قمع لواحدة من أكبر حركات الاحتجاج على الإطلاق ضد الحكم الديني في إيران.

ووصفت إيران وخصومها الغربيون الاضطرابات بأنها أعنف احتجاجات منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أرست نظام الحكم الديني في إيران. وبدأت المظاهرات قبل أسبوعين احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتصاعدت حدتها سريعا في الأيام القليلة الماضية.

وقال مسؤول إيراني إن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي اليوم الأربعاء إن إيران “لم تشهد قط هذا الحجم من الدمار”، وألقى بمسؤولية ذلك على الأعداء الأجانب.

وعبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن اعتقاده بأن إيران “تشهد أعنف حملة قمع في تاريخها المعاصر، ويتعين وقفها على الفور”.

* تقييم إسرائيلي يخلص إلى أن ترامب قرر التدخل

قال مسؤول إسرائيلي إن تقييما إسرائيليا خلص إلى أن ترامب قرر التدخل، لكن نطاق هذا الإجراء وتوقيته لا يزالان غير واضحين.

وقال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إن بعض الأفراد تلقوا توصية بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم. ووصف أحد الدبلوماسيين هذه الخطوة بأنها “تغير في الموقف وليس إجلاء منظما”.

ولم تظهر أي مؤشرات على تحرك كبير للقوات من القاعدة إلى ملعب كرة قدم ومركز تجاري قريبين كما حدث العام الماضي قبل استهداف إيران للقاعدة بصواريخ ردا على قصف الولايات المتحدة أهدافا نووية إيرانية.

ولم تصدر السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق بعد. ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على طلب للتعليق.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات التي يحدثها أشخاص وصفتهم بالإرهابيين.

* إيران تطلب من دول بالمنطقة منع واشنطن من مهاجمة إيران

يهدد ترامب علنا منذ أيام بالتدخل في إيران، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وكان ترامب تعهد في مقابلة مع (سي.بي.إس نيوز) أمس باتخاذ “إجراءات صارمة للغاية” إذا بدأت إيران إعدام محتجين. وقال “إذا شنقوهم، سترون بعض الأمور”. وحث الإيرانيين على مواصلة الاحتجاج والسيطرة على المؤسسات، وقال إن “المساعدة في الطريق” إليكم.

وقال المسؤول الإيراني لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن بلاده طلبت من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة “منع واشنطن من مهاجمة إيران”.

وأضاف “طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم” إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران.

وقال إنه تم تعليق الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مما يعكس تصاعد التوتر.

ولدى الولايات المتحدة قوات في أنحاء المنطقة بما في ذلك في البحرين، مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وقطر التي تستضيف قاعدة العديد الجوية.

* مسؤول غربي: لا انهيار وشيك للحكومة الإيرانية على ما يبدو

أثر انقطاع الإنترنت على تدفق المعلومات من إيران.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين و147 شخصا تابعين للحكومة. وقال مسؤول إيراني لرويترز أمس الثلاثاء إن نحو 2000 شخص قتلوا.

وقال مسؤول غربي إن الحكومة الإيرانية لا تواجه انهيارا وشيكا على ما يبدو وإن جهازها الأمني لا يزال مسيطرا على الوضع. وأضاف المسؤول أن حملة القمع أعادت بعض الهدوء، رغم تأثر السلطات.

وأشار المسؤول إلى أن أعمال الشغب بلغت مستوى غير مسبوق في الآونة الأخيرة، مما فاجأ الحكومة.

وقال مصدر إسرائيلي ثان، وهو مسؤول حكومي، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى إحاطة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بشأن فرص انهيار النظام واحتمالات تدخل الولايات المتحدة في إيران، التي خاضت إسرائيل معها حربا استمرت 12 يوما العام الماضي.

وبث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لمواكب جنائزية حاشدة لقتلى الاضطرابات التي شهدتها طهران وأصفهان وبوشهر وغيرها من المدن. ولوح المتظاهرون بالأعلام ورفعوا صورا للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ولافتات تتضمن شعارات تستنكر أعمال الشغب.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اجتماع لمجلس الوزراء “كل جهود الأعداء ضد البلاد ستذهب سدى” ما دامت الحكومة تحظى بدعم شعبي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني تحدث إلى وزير خارجية قطر، وأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث إلى نظيريه الإماراتي والتركي. وجميع هذه الدول حليفة للولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن عراقجي أبلغ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بأن “الهدوء ساد” وأن الإيرانيين مصممون على الدفاع عن سيادتهم وأمنهم من أي تدخل أجنبي.

وخلال زيارته لسجن في طهران حيث يحتجز المحتجون المقبوض عليهم، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية إن السرعة في محاكمة ومعاقبة “الذين قطعوا الرؤوس أو أحرقوا الناس” أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

وأفادت هرانا باعتقال 18137 شخصا حتى الآن.

وذكرت منظمة (هنجاو) الحقوقية الكردية الإيرانية أن من المقرر اليوم إعدام رجل يبلغ من العمر 26 عاما يدعى عرفان سلطاني اعتقل على خلفية الاحتجاجات في مدينة كرج.

وقالت هنجاو لرويترز اليوم إنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان الحكم على سلطاني قد تم تنفيذه أم لا بسبب انقطاع الإنترنت والاتصالات.

(تغطية صحفية الولي الولي وجنى شقير في دبي وبسام مسعود في الدوحة وجون أيريش في باريس – إعداد محمود سلامة ونهى زكريا وحاتم علي ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)