إيران تهدد بمصادرة ممتلكات مواطنيها المغتربين إذا دعموا الهجمات عليها

دبي 9 مارس آذار (رويترز) – قال مكتب الادعاء العام في إيران اليوم الاثنين إن الإيرانيين المقيمين في الخارج يمكن أن يتعرضوا لمصادرة ممتلكاتهم وعقوبات قانونية أخرى إذا عبروا عن دعمهم للولايات المتحدة وإسرائيل.

وخرج مغتربون إيرانيون يطمحون إلى تغيير سياسي في بلادهم إلى شوارع مدن أوروبية وأمريكية للاحتفال بمقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران. واختارت إيران مجتبى خامنئي ليخلف والده.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مكتب الادعاء العام القول “تم توجيه تحذير إلى الإيرانيين المقيمين في الخارج الذين يتعاطفون أو يدعمون أو يتعاونون بأي شكل مع العدو الأمريكي-الصهيوني” في إشارة لإسرائيل.

وأضاف “سيتعرضون لمصادرة جميع ممتلكاتهم وعقوبات قانونية أخرى وفقا للقانون”.

ونشرت قنوات حديثة الإنشاء على تطبيق تيليجرام تفاصيل عن شخصيات إيرانية بارزة تعيش في الخارج نشرت تعليقات تنتقد حكم رجال الدين في إيران وتؤيد الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير شباط.

وتشير بيانات الحكومة الإيرانية إلى أن ما يصل إلى خمسة ملايين إيراني يعيشون في الخارج، غالبيتهم في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا، بينما تقدر وسائل إعلام إيرانية عددهم بنحو عشرة ملايين.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)