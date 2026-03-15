إيران تواصل استهداف جيرانها في الخليج ودوي انفجارات في البحرين

واصلت إيران الأحد استهداف دول الخليج ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي المستمر عليها، إذ سُمعت انفجارات في العاصمة البحرينية في اليوم السادس عشر من الحرب، فيما هدد الحرس الثوري بـ”قتل” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وسمع صحافيان من وكالة فرانس برس دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة في ساعة مبكرة الأحد.

ورغم تعرضها لقصف عنيف منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط/فبراير، تتواصل ردود إيران العسكرية رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن قدراتها دُمرت بنسبة “100%”.

وأطلق الجيش الإيراني مسيرات وصواريخ ضد إسرائيل ومنشآت الطاقة في الخليج وأهداف أخرى في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وشاهد مراسلو فرانس برس دخانا أسود كثيفا يتصاعد من محطة نفطية رئيسية في مدينة الفجيرة الإماراتية. كما استُهدفت السفارة الأميركية في بغداد بطائرة مسيّرة، وفق مصادر أمنية.

وتسببت الضربات والتهديدات الإيرانية بتوقف شبه تام لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 40 % وزعزعة الاقتصاد العالمي.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولا أخرى لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز فيما هددت إيران باستهداف شركات أميركية إذا قُصفت منشآتها للطاقة.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال السبت أن “دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا”.

وتابع “نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى… الى إرسال سفن الى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس”.

وأضاف “في تلك الأثناء ستواصل الولايات المتحدة قصف الساحل بشكل مكثف، وستستمر في إطلاق النار على القوارب والسفن الإيرانية وإخراجها من الماء”.

وقصفت القوات الأميركية الجمعة جزيرة خرج الإيرانية والتي تمر عبرها معظم صادرات النفط الإيرانية. وقال ترامب إن القوات “دمرت كل الاهداف العسكرية” مع تجنب منشآت الطاقة.

وهددت طهران بتحويل البنية التحتية النفطية المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط “إلى رماد” في حال ضرب منشآتها النفطية.

وقتل أكثر من 1200 شخص جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة الإيرانية ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما يصل إلى 3,2 مليون شخص نزحوا داخل إيران، معظمهم فروا من العاصمة ومدن أخرى بحثا عن الأمان.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن البنتاغون أرسل سفينة الإنزال البرمائية يو إس إس تريبولي وحوالى 2500 من مشاة البحرية إلى المنطقة.

– غادروا الآن –

ومساء السبت، أسفر هجوم صاروخي إسرائيلي أميركي على منطقة صناعية في أصفهان (وسط) عن مقتل 15 شخصا، وفق وكالة أنباء فارس. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من عدد القتلى.

وأعلن الجيش الأميركي مقتل 13 عسكريا من بينهم ستة كانوا على متن طائرة للتزود بالوقود تحطمت في غرب العراق، في حادث قال مسؤولون أميركيون إنه لم يكن ناجما عن “نيران معادية”.

في إيران بدا القادة عازمين على إظهار جو من الاستقرار رغم مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول للحرب.

وتم تعيين ابنه مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا لكنه لم يظهر علنا، وتفيد تقارير بأنه مصاب. وقالت إيران إن المرشد الأعلى الجديد “لا يعاني مشكلة”.

وأطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل والمنطقة في سلسلة من الهجمات خلال اليومين الماضيين.

وسمع صحافيو فرانس برس دوي انفجارات فوق القدس بعد أن رصد الجيش صواريخ أطلقت من إيران، فيما أبلغت الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية عن عمليات اعتراض جديدة لصواريخ أو مسيّرات.

وتصاعد الدخان الأسود فوق ميناء الفجيرة الإماراتي، الذي يضم محطة رئيسية لتخزين وتصدير النفط الإماراتي، بعد وقت قصير من تحذير الجيش الإيراني المدنيين الإماراتيين بتجنب مناطق الميناء.

وأفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس أن السفارة الأميركية في العراق استُهدفت بطائرة مسيرة، في ثاني حادثة من نوعها خلال الحرب، بينما استُهدفت القنصلية الإماراتية في كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع.

وحثّ مسؤولون أميركيون في بغداد المواطنين على “المغادرة فورا”.

وأعلنت الكويت تعرّض مطارها الدولي لهجوم “بعدة طائرات مسيّرة” مساء السبت أصابت نظام الرادار، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وأجلت قطر أجزاء من وسط الدوحة، واعترضت صاروخين. وسمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجارات.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أنه استهدف بالصواريخ قوات أميركية في قاعدة بمحافظة الخرج السعودية.

ولم تؤكد المملكة وقوع الهجوم لكنها ذكرت في وقت سابق أنها اعترضت ستة صواريخ بالستية كانت متجهة نحو الخرج.

كذلك، اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 20 شخصا في شمال غرب البلاد للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

– “مطاردة وقتل نتانياهو” –

ومع دخول الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة يومها السادس عشر توعد الحرس الثوري الإيراني الأحد بـ”مطاردة” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و”قتله”.

وقال الحرس على موقعه الإلكتروني “سباه نيوز” إن “إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنستمر بالعمل على مطاردته وقتله بكل قوة”.

وفي لبنان الذي امتدت إليه الحرب منذ إطلاق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على إسرائيل في الثاني من آذار/مارس، “ثأرا” لمقتل خامنئي، قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ بغارات اسرائيلية على الجنوب ليل السبت الأحد، إحداها قرب مدينة صيدا، بحسب الوكالة الرسمية اللبنانية ووزارة الصحة، في وقت أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف مواقع إطلاق صواريخ لحزب الله ومقار تابعة له.

وأعلن حزب الله أنه يخوض “اشتباكات مباشرة” مع الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام المحاذية للحدود في جنوب لبنان في ساعة متأخرة السبت.

– إلغاء سباقي فورمولا واحد في الخليج –

تسببت الحرب في تعطيل النشاط الرياضي العالمي إذ ألغت الهيئة المشرفة على رياضة السيارات سباقي الفورمولا واحد في البحرين والسعودية المقرر إقامتهما في نيسان/أبريل.

وفي أستراليا أعلنت الحكومة أن ثلاث مشارِكات في المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات – لاعبتان وعضوة من الجهاز الفني – تخلين عن طلب اللجوء وقررن العودة إلى بلدهن.

وكانت سبع لاعبات من الفريق المشارك في كأس آسيا للسيدات قد طلبن اللجوء في أستراليا بعد أن وُصِفن بـ”الخائنات” في بلدهن لرفضهن إنشاد النشيد الوطني.

ولم يبقَ في أستراليا سوى ثلاث لاعبات بعد أن تراجعت لاعبة أخرى عن قرارها في وقت سابق من الأسبوع.

