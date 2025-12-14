إيران ستدعم “بحزم” حزب الله في لبنان (مستشار خامنئي)

afp_tickers

3دقائق

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأحد، إن بلاده ستدعم “بحزم” حزب الله، حليفها في لبنان، في مواجهة إسرائيل.

وجاءت تصريحات مستشار خامنئي في حين يواجه لبنان ضغوطا أميركية وإسرائيلية لنزع سلاح حزب الله الذي انخرط مدى أكثر من عام في أعمال عدائية مع إسرائيل عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال ولايتي “إن حزب الله، كأحد أهم أعمدة محور المقاومة، يلعب دورا أساسيا في مواجهة الصهيونية”، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

وتابع “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحت قيادة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية ستواصل بحزم دعمها لحزب الله الذي يقف بالخطوط الأمامية للمقاومة”.

أدت إيران دورا رئيسيا في تأسيس حزب الله، وقدمت له دعما بالمال والسلاح على مدى العقود المنصرمة. وشكّل الحزب أبرز أركان ما يسمى “محور المقاومة” الذي تقوده طهران ويضم فصائل موالية لها في دول في المنطقة بينها العراق واليمن.

وخرج حزب الله منهكا بعد أكثر من شهرين من حرب مفتوحة مع إسرائيل أعقبت عاما كاملا من تبادل لإطلاق النار عبر الحدود، بعدما فتح الحزب “جبهة إسناد” من جنوب لبنان تضامنا مع غزة غداة هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار بدأ الجيش تنفيذها، على أن تنتهي المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الحدودية مع اسرائيل (جنوب الليطاني) بحلول نهاية العام.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أثار تصريح لولايتي انتقادات، بعدما اعتبر ان “وجود حزب الله أكثر أهمية للبنان من الخبز”.

ورّد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي في منشور على منصة إكس اعتبر فيه أن “ما هو أهمّ من الماء والخبز بالنسبة إلينا هي سيادتنا وحريتنا واستقلال قرارنا الداخلي”.

بعد السجال، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوة رسمية لنظيره اللبناني لزيارة طهران “للتشاور حول تطور العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية”، وفق الخارجية الإيرانية.

لكن رجّي اعتذر عن عدم تلبية الدعوة، ووصف في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة القطرية مؤخرا الدور الإقليمي لإيران بأنه “سلبي للغاية” و”أحد مصادر عدم الاستقرار”، خصوصا في لبنان.

وفي منشور على إكس اعتبر رجّي أنه لا يمكن لحزب الله “تسليم سلاحه من دون قرار إيراني، وهمّه اليوم شراء الوقت” للحفاظ على وجوده داخليا بهدف إعادة بناء قدراته.

بدم/ود/لين