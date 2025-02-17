إيران ستكون ممثلة “على مستوى رفيع” في تشييع نصرالله في 23 شباط/فبراير

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ستكون إيران ممثلة “على مستوى رفيع” في 23 شباط/فبراير خلال تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله الذي اغتيل في نهاية أيلول/سبتمبر في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “سنشارك في هذه المراسم على مستوى رفيع”، من دون أن يحدد من سيمثل الجمهورية الإسلامية.

ويلقى حزب الله، دعما ماليا وعسكريا من إيران.

تولى نصرالله الأمانة العامة لحزب الله على مدى 32 عاما طور خلالها الترسانة العسكرية للحزب وعزز نفوذه الإقليمي من خلال تدخله خصوصا في سوريا المجاورة دعما للرئيس السابق بشار الأسد.

ويقود حزب الله في لبنان راهنا التحركات المعارضة لقرار السلطات اللبنانية منع استقبال شركات طيران إيرانية في مطار بيروت الدولي.

وقد قطع انصاره الطريق المؤدي إلى المطار مساء الخميس والجمعة ونظموا اعتصاما السبت.

واتهمت إسرائيل مرات عدة حزب الله باستخدام مطار بيروت لنقل المال والسلاح من إيران. وينفي الحزب ومسؤولون لبنانيون أن يكون حصل ذلك.

ردا على قرار السلطات اللبنانية منعت إيران أيضا الرحلات الآتية من لبنان من الهبوط في أراضيها.

اب-سبر/الح-غ ر/ص ك