إيران على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا

afp_tickers

5دقائق

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع الخميس والجمعة قرب باريس لمناقشة مواضيع عدة أبرزها الحرب التي لا تزال مستمرة في الشرق الأوسط من دون أي مؤشرات على انحسارها.

ودُعي أيضا للمشاركة في الاجتماع وزراء خارجية الهند والبرازيل وأوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ودعت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في مقابلة مع وكالة فرانس برس دول المجموعة إلى أن تدعم “جماعيا” وضع حد للحرب في الشرق الأوسط.

وقالت أناند على هامش الاجتماع “تحدثتُ مع كل بلد تأثر بالضربات الانتقامية في الشرق الأوسط، ومع كل الدول الأعضاء في مجموعة السبع، للتأكد من أننا سنعمل معا على دعم التهدئة وفتح مضيق هرمز”، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين.

أضافت “يجب أن نواصل استخدام القنوات الدبلوماسية للتأكد من وجود توجه جماعي، ليس فقط نحو التهدئة، بل أيضا نحو التخفيف من الصدمة الاقتصادية”.

وتواصل دول مجموعة السبع، باستثناء الولايات المتحدة، المطالبة بخفض التصعيد في الشرق الأوسط، رافضة الانخراط عسكريا في الحرب التي تطال تداعياتها الاقتصادية العالم بأسره.

وقد أعلنت إيران في الساعات الماضية رفضها خطة أميركية تهدف إلى إنهاء الحرب، وفق التلفزيون الرسمي، فيما يهدد البيت الأبيض من تصعيد إضافي في حال فشلت جهود التوصل الى تسوية.

ويبدأ الاجتماع الوزاري رسميا بعد ظهر الخميس في غياب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الموجود حاليا في واشنطن، وفق مصدر دبلوماسي.

وسينضم روبيو إلى نظرائه من ألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا واليابان صباح الجمعة في أبي دي فو دو سيرناي قرب رامبوييه على بُعد حوالى 50 كيلومترا من باريس.

وستكون هذه أول رحلة خارجية لروبيو منذ بدء الحرب في إيران قبل نحو شهر.

وتسعى فرنسا التي تحظى بوجود عسكري في قواعد بدول الخلي، إلى الحفاظ على موقف دفاعي بحت في هذه الحرب.

من جانبه، أكد مصدر دبلوماسي إيطالي أن “الدبلوماسية الإيطالية ستؤكد مجددا التزام إيطاليا بتعزيز خفض التصعيد، فضلا عن استعداد الحكومة الإيطالية للمساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”.

ستجمع المملكة المتحدة وفرنسا نحو ثلاثين دولة هذا الأسبوع، استعدادا لتشكيل تحالف يهدف إلى تأمين المضيق حيث شُلّت حركة الملاحة التجارية منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير بهجوم إسرائيلي-أميركي على إيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو “معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا”، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط.

وإلى جانب الشرق الأوسط، سيخصص وزراء الخارجية جلسة عمل لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يُجددوا دعمهم لكييف بمواجهة الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وشدد بارو الثلاثاء على أن دعم أوكرانيا والضغط على روسيا سيستمران.

وستحضر الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس للمشاركة في حوار استراتيجي بين التكتل واليابان.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الاجتماع سيُختتم ببيان من الرئاسة الفرنسية بدلا من بيان مشترك.

وبعد اجتماع وزراء الخارجية، من المقرر أن يعقد الاثنين عبر تقنية الفيديو، اجتماع للشؤون المالية والطاقة مع البنوك المركزية.

دت/جك/كام