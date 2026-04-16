إيران في المرتبة الأولى لصادرات السلع عبر هرمز في آذار/مارس

حلّت إيران في المرتبة الأولى بين مصدّري السلع عبر مضيق هرمز في آذار/مارس الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات شركة “كبلر” للتحليلات، مع تراجع حاد في شحنات الدول الأخرى بفعل القيود التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على هذا الممر المائي الحيوي في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

وعادة ما تحتل إيران المرتبة الخامسة بين أكبر مصدّري السلع عبر المضيق، وهي تشمل النفط الخام ومشتقات البترول الأخرى والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى البضائع السائبة مثل الأسمدة.

لكن شحنات كل من السعودية والإمارات والعراق وقطر تراجعت بنسبة لا تقل عن 96 في المئة في آذار/مارس مقارنة بمتوسط الأشهر الاثني عشر السابقة، وفق “كبلر”.

في المقابل، تراجعت شحنات إيران أيضا، لكن بنسبة 26 في المئة فقط، بحسب البيانات.

وأحكمت القوات الإيرانية قبضتها على المضيق بعد تعرّض الجمهورية الإسلامية لهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير، ومنذ ذلك الحين لم تسمح إلا بمرور عدد محدود من السفن.

ويمرّ عبر المضيق عادة نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد أثارت خطوة طهران لجهة فرض قيود على المرور عبر المضيق مخاوف من أزمة طاقة عالمية، ولا سيما في الدول الآسيوية التي تأثرت في الأسابيع الأخيرة.

كما بدا أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية زاد من تقييد حركة الملاحة في هذه الطريق التجارية التي شُلّت بالفعل بفعل الإجراءات الإيرانية في الأيام الأخيرة.

ولم تُصدّر البحرين والكويت أي سلع عبر المضيق في آذار/مارس.

أما قطر، التي تُعدّ عادة مورّدا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال، فلم تصدّر سوى 45 ألف طن من البوتان والبروبان عبر المضيق في آذار/مارس، من دون أي شحنات من الغاز المسال.

وشكّل النفط الخام 81 في المئة من صادرات إيران عبر مضيق هرمز الشهر الماضي، في مقابل متوسط 62 في المئة بين آذار/مارس 2025 وشباط/فبراير 2026.

