إيران للأمم المتحدة: كل الأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهداف عسكرية مشروعة

reuters_tickers

1دقيقة

28 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة وجهها اليوم السبت إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن إيران تعتبر جميع القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة “أهدافا عسكرية مشروعة”.

وكتب في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز “ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بحزم ودون تردد حتى يتوقف العدوان بشكل كامل وقاطع”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)