The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران للأمم المتحدة: كل الأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهداف عسكرية مشروعة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

28 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة وجهها اليوم السبت إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن إيران تعتبر جميع القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة “أهدافا عسكرية مشروعة”.

وكتب في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز “ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بحزم ودون تردد حتى يتوقف العدوان بشكل كامل وقاطع”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية