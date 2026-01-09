إيران معزولة عن العالم والزعيم الأعلى يحذر المحتجين

reuters_tickers

5دقائق

من باريسا حافظي

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – انقطعت إيران عن العالم الخارجي إلى حد كبير اليوم الجمعة بعد أن أوقفت السلطات خدمة الإنترنت للحد من اتساع نطاق الاحتجاجات وتعذر إجراء مكالمات هاتفية وإلغاء رحلات جوية وعدم تحديث المواقع الإلكترونية الإخبارية إلا بشكل متقطع.

واتهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي المحتجين بأنهم يتصرفون نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن مثيري الشغب يهاجمون الممتلكات العامة، وحذر من أن طهران لن تتهاون مع الأشخاص الذين يتصرفون “كمرتزقة للأجانب”.

وتصاعدت الاحتجاجات، التي بدأت في أواخر الشهر الماضي بسبب ارتفاع التضخم، لتصبح الأكبر منذ ثلاث سنوات مع بلاغات عن اضطرابات في كل إقليم وتوثيق جماعات حقوقية مقتل العشرات.

* صور الحرائق في مدن إيران

دعت فصائل المعارضة الإيرانية في الخارج، وهي فصائل منقسمة، إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم الجمعة. وقال رضا بهلوي، نجل الشاه الراحل المقيم في المنفى، للإيرانيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أنظار العالم عليكم. انزلوا إلى الشوارع”.

وقال ترامب إنه لن يلتقي بهلوي، وإنه “غير متأكد من أن من المناسب” دعمه. وقصفت الولايات المتحدة الصيف الماضي إيران وحذرها ترامب الأسبوع الماضي من أنه ربما يهب لمساعدة المحتجين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية خلال الليل ما قالت إنها حافلات وسيارات ودراجات نارية تحترق، إضافة إلى حرائق في محطات مترو وبنوك. واتهمت (منظمة مجاهدي خلق)، وهي فصيل معارض انشق بعد ثورة عام 1979، بالوقوف وراء الاضطرابات.

وقال صحفي من التلفزيون الرسمي، وهو يقف أمام الحرائق في شارع شريعتي بمدينة رشت المطلة على بحر قزوين “تبدو هذه كأنها منطقة حرب، دُمرت جميع المتاجر”.

وسبق أن أخمدت إيران موجات اضطرابات أكبر بكثير، لكنها تواجه الآن وضعا اقتصاديا أشد سوءا وضغوطا دولية متزايدة، مع إعادة فرض العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي منذ سبتمبر أيلول.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الجمعة إن على إيران إبداء أقصى درجات ضبط النفس تجاه المحتجين.

ولم تصل الاحتجاجات بعد إلى حجم المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد في أواخر عام 2022 بشأن حقوق النساء عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها، لكنها تمثل أكبر تحد داخلي للسلطات منذ ذلك الحين.

وحاولت السلطات اتباع نهج مزدوج، إذ وصفت الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية بأنها مشروعة، فيما نددت بمن تصفهم بمثيري الشغب الذين ينتهجون العنف وشددت إجراءاتها عبر قوات الأمن.

* خامنئي يحذر ترامب

قال خامنئي “قامت مجموعة من المخربين ومثيري الشغب في طهران الليلة الماضية بتدمير مبنى يعود للدولة، وللناس أنفسهم، فقط لإرضاء رئيس الولايات المتحدة، ودعا ترامب إلى الانشغال “بإدارة بلدك”.

واندلعت الاحتجاجات لأسباب اقتصادية، بعدما فقدت العملة الإيرانية (الريال) نصف قيمتها أمام الدولار العام الماضي وتجاوز التضخم 40 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، لكنها اتسعت لاحقا لتشمل ترديد شعارات مباشرة ضد السلطات. وردد محتجون هتافات منها “الموت للدكتاتور” وأخرى تشيد بنظام الشاه السابق الذي أُطيح به في 1979. وتبقى درجة التأييد داخل إيران لنظام الشاه أو لمنظمة مجاهدي خلق، وهي من أهم المجموعات بين الإيرانيين في المهجر، محل خلاف.

وأظهرت مقاطع فيديو اطلعت عليها رويترز، ولم تتمكن من التحقق من كثير منها، أن غالبية المتظاهرين من الشبان.

وحجبت إيران الإنترنت خلال الليل. وذكر مراسلو رويترز أنهم لم يتمكنوا اليوم الجمعة من إجراء اتصالات هاتفية إلى إيران من الخارج.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمطارات دبي إلغاء ست رحلات جوية على الأقل كانت مقررة اليوم الجمعة بين دبي وعدة مدن إيرانية.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير نهى زكريا)