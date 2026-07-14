إيران وأمريكا تتبادلان الهجمات وتتنازعان على السيطرة على مضيق هرمز

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القاهرة/دبي/واشنطن 14 يوليو تموز (رويترز) – أطلقت إيران صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية في الأردن اليوم الثلاثاء وهاجمت الولايات المتحدة أهدافا إيرانية لمدة خمس ساعات، في معركة للسيطرة على مضيق هرمز دفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع.

وشنت القوات الأمريكية موجات من الهجمات لليلة ثالثة على التوالي، بعدما قالت إيران يوم السبت إنها أغلقت المضيق، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض الحصار البحري على إيران مجددا واقتراح فرض رسوم 20 بالمئة مقابل حماية الممر المائي الحيوي.

وزادت الضربات الشكوك في أن يؤدي اتفاق مؤقت جرى التوصل إليه الشهر الماضي إلى وقف دائم لحرب مستمرة منذ أكثر من اربعة أشهر وتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وأثارت مخاوف من ارتفاع التضخم في أنحاء العالم.

وقال محللون بالمنطقة إن الأعمال القتالية لا تزال ضمن حدود مضبوطة في الوقت الحالي، مع سعي الجانبين إلى تعزيز أوراقهما من أجل التوصل إلى اتفاق دائم في نهاية المطاف، لكن خطر خروج القتال عن السيطرة لا يزال قائما.

وقال يزيد صايغ، الزميل الأول في مركز كارنيجي للشرق الأوسط “أستبعد أن يستأنف الجانبان حربا شاملة، خصوصا أن ترامب سيتضرر، غير أن هناك أيضا احتمالا واضحا بأن يبالغ الإيرانيون في تقدير أوراقهم. وهذا ينطبق على ترامب أيضا بالطبع”.

وثبت أن الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار البنزين منذ بداية الحرب، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وواصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 86 دولارا للبرميل، لكنها ظلت أدنى بكثير من الذروة التي بلغتها عند اندلاع الحرب.

* الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن

هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، وردت إيران بضربات على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية. وتسبب هذه الجرب في تجدد الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، وأسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين، الغالبية العظمى منهم في إيران ولبنان.

ومن المقرر أن يستأنف لبنان وإسرائيل المحادثات اليوم الثلاثاء في روما، إذ تسعى بيروت إلى إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وفي أحدث الضربات ضمن الحرب الأشمل، قال الحرس الثوري الإيراني إن قاعدة جوية أمريكية في الأردن تعرضت اليوم الثلاثاء لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية عن القوات المسلحة الأردنية قولها اليوم إنها اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية.

وقال الحرس الثوري في بيان “تعلمون جيدا أننا لا نكن أي عداوة لبلدكم فحسب، بل نحبكم أيضا”، ودعا الأردن إلى تفكيك القواعد الأمريكية في المملكة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات على عدد من المدن، وقالت إن أربعة أشخاص أصيبوا وإن عمليات الإنقاذ جارية.

وتصاعدت الأعمال العدائية منذ أن قالت إيران في وقت متأخر من يوم السبت إنها أغلقت مضيق هرمز، بعد إطلاق طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك ما قالت إنه مسار غير مصرح به.

وقال ترامب أمس السبت على منصة (تروث سوشال) إن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا بمشاركة إيران أو بدونها.

وأضاف “نفرض الحصار على إيران مجددا”، معلنا أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما 20 بالمئة على جميع الشحنات التي تمر عبر المضيق.

وسعت إيران أيضا إلى ترسيخ سيطرتها على المضيق وإنشاء نظام لتحصيل الرسوم، محذرة السفن من الإبحار من دون إذنها.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إن الولايات المتحدة لا دور لها في تحديد مستقبل هذا الممر المائي. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إكس أن طهران هي حامية المضيق وستظل كذلك “إلى الأبد”، مضيفا في رد على ترامب “20 بالمئة نسبة مبالغ فيها بالطبع. سنكون منصفين”.

وفي وقت لاحق أمس الاثنين، قال ترامب إن إيران ستتعرض لضربات “قوية جدا الليلة، وسنقصفهم بقوة غدا. ولا يوجد شيء إطلاقا يمكنهم فعله حيال ذلك”.

وقبل اندلاع الحرب في فبراير شباط، كان نحو خمس حركة نقل النفط والغاز العالمية يمر عبر مضيق هرمز يوميا، إذ كان يتم تصدير أكثر من 15 مليون برميل من الوقود إلى الأسواق العالمية بقيمة لا تقل عن 1.2 مليار دولار. وإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما 20 بالمئة، فمن الممكن أن تدر هذه الرسوم نحو 240 مليون دولار يوميا.

وقالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تعارض فرض أي رسوم على المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية، وشددت على أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق.

* الإمارات: صواريخ إيرانية استهدفت ناقلتين

قالت وزارة الدفاع الإماراتية أمس الاثنين إن ناقلتين تابعتين للإمارات تعرضتا لاستهداف بصاروخين كروز إيرانيين في المسار الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية

وأعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء مقتل هندي من أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن ناقلتين عملاقتين “مخالفتين” تعرضتا لأضرار وتعطلتا في المضيق بعد تجاهلهما تحذيرات متكررة وإيقافهما أنظمة الملاحة الخاصة بهما.

ولم يذكر الحرس الثوري في بيانه اسمي السفينتين، ولم يوضح ما إذا كانتا هما الناقلتين اللتين أشارت إليهما وزارة الدفاع الإماراتية، لكنه اتهم الولايات المتحدة “بتحريض السفن على استخدام مسار غير قانوني”، محذرا من أن التعاون مع “العدو المعتدي” سيؤدي إلى أضرار وتأخير في فتح المضيق، فضلا عن التسبب في أزمة طاقة عالمية.

وقال المركز المشترك للمعلومات البحرية الذي تقوده البحرية الأمريكية إن الحصار المفروض على إيران سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 2000 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وسيشمل جميع السفن بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها، ليطبق على كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط.

(إعداد محمود سلامة وبدور السعودي ومحمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام )