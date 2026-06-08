إيران وإسرائيل تعلنان وقف تبادل الهجمات

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دبي/القدس 8 يونيو حزيران (رويترز) – باريسا حافظي ونيرة عبد الله وستيفن شير

قالت إيران وإسرائيل اليوم الاثنين إنهما أوقفتا تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “توقفا ‘إطلاق النار‘” على الفور، لكن طهران ذكرت أنها ستستأنف الهجمات إذا واصلت إسرائيل قصف جماعة حزب الله في لبنان.

وشكلت موجة الهجمات التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أولى المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، مما يهدد بتقويض جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء حربهما المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقفزت أسعار النفط بما يصل إلى خمسة بالمئة بعد موجة الهجمات، قبل أن تتراجع لاحقا عندما أعلن الجيش الإيراني انتهاء الموجة الأولى من الهجمات على إسرائيل. وتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في نحو شهرين.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن إسرائيل قررت أيضا وقف هجماتها على إيران.

وأطلقت إيران صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت متأخر أمس الأحد قائلة إن القصف جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية على معاقل حزب الله المدعوم من إيران في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصفت إسرائيل بعد ذلك مجمع بتروكيماويات في جنوب غرب إيران قالت إنه يستخدم لإنتاج صواريخ باليستية. وقال الحرس الثوري إنه رد بضربة استهدفت منشأة إسرائيلية مماثلة في مدينة حيفا.

* “رد مؤلم”

قالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إنها “وجهت ردا مؤلما” لإسرائيل على هجماتها على لبنان، ومنها هجمات أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت “وبناء على ذلك، نعلن وقف عمليات القوات المسلحة، غير أننا نشدد على أنه في حال استمرار الأعمال القتالية وأعمال التخريب، بما يشمل جنوب لبنان، فستتبعها إجراءات أشد وأكثر تدميرا من ذي قبل”.

وبعد ساعات من إعلان إيران، دوت صفارات الإنذار في منطقة زرعيت بشمال إسرائيل عقب رصد سقوط مقذوف بمنطقة في جنوب لبنان تتمركز فيها قوات إسرائيلية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستشن غارة أخرى على معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت في حال وقوع هجمات على شمال إسرائيل.

وعقد تبادل إطلاق النار هذا مساعي ترامب لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط. وأدى وقف إطلاق النار المعلن في الثامن من أبريل نيسان إلى توقف الحرب الشاملة لكن الاشتباكات في الخليج استمرت.

وفي أحد منشوراته العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان “وقفا فوريا لإطلاق النار! والمفاوضات النهائية بخصوص ‘السلام‘ مستمرة، ما لم يعترضها الجهل أو الغباء”. وأضاف أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيبقى ساريا لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن ترامب تحدث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت سابق اليوم أن إسرائيل مستعدة لمواصلة العمليات “مهما تطلب الأمر”، وأكد قصف إسرائيل أنظمة دفاع جوي إيرانية أعيد بناؤها حديثا بالإضافة إلى مجمع البتروكيماويات.

وبنبرة متحدية مماثلة، قال مصدر عسكري إيراني في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم للأنباء إن طهران مستعدة لخوض صراع طويل الأمد مع إسرائيل ولشن هجمات جديدة على المصالح الأمريكية في المنطقة.

* “شك شديد”

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن في مناخ من “الشك الشديد”، وأشار إلى أن ما تفعله إسرائيل في لبنان، سواء بعلم الولايات المتحدة وموافقتها أم لا، يهدف إلى إفساد المساعي الدبلوماسية.

وقال بقائي “تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن أي إجراء يتخذه الكيان الصهيوني (إسرائيل) فيما يتعلق بانتهاك السلام والأمن الإقليميين ضد إيران”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت لاحق بسماع دوي انفجارات في طهران اليوم، وبإسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة في أجواء العاصمة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى أو وقوع أضرار جسيمة.

وتوعدت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، في بيان بوقف الملاحة البحرية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وأعلنت إطلاق صواريخ على إسرائيل.

ولا يزال الحوثيون حتى الآن بعيدين إلى حد بعيد عن الحرب في المنطقة، ويسيطرون على أراض عند مدخل البحر الأحمر تزداد أهميتها بوصفها طريقا بديلا لملايين البراميل يوميا من نفط الشرق الأوسط الذي لا يتسنى نقله بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن إيران أطلقت “ما يقرب من 30 صاروخا باليستيا” على إسرائيل منذ مساء أمس، وأطلق الحوثيون صاروخين آخرين.

قالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات تُستخدم في إنتاج مواد أولية لبرنامج إيران الصاروخي وتصديرها. وقال مسؤول إيراني لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إن أضرارا لحقت بأجزاء من المصنع.

وأفادت المنظمة الوطنية الإيرانية للطوارئ بإصابة 15 في أنحاء البلاد في أحدث الهجمات الإسرائيلية، 14 منهم في إقليم ماهشهر، لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها لم تتلق بلاغات عن سقوط قتلى أو جرحى جراء إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل.

* استئناف محادثات لبنان وإسرائيل

لم توقف إسرائيل قط حملتها في لبنان التي أدت إلى مقتل الآلاف، مشيرة إلى ضرورة التعامل معها على نحو منفصل عن أي وقف لإطلاق النار مع إيران. ويواصل حزب الله أيضا شن هجمات.

وقالت إيران مرارا إن أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة يتوقف على وقف إطلاق النار أيضا في لبنان الذي اجتاحته إسرائيل في مارس آذار لملاحقة مقاتلي حزب الله الذين أطلقوا صواريخ عبر الحدود دعما لطهران.

وقال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى اليوم إن من المقرر استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

ومنعت طهران معظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو الطريق الرئيسي لعبور خمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وفرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية.

وقال ترامب إن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يمنع إيران من صنع سلاح نووي. وتتضمن مطالب طهران رفع العقوبات الأمريكية والدولية والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة والاعتراف بسيادتها على المضيق.

(إعداد أميرة زهران ومحمود رضا مراد ومحمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير سها جادو وعلي خفاجي)