The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

إيران وفرنسا تبديان الاستعداد لعقد محادثات نووية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من باريسا حافظي وجون إيريش

دبي/باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الخميس إنه على استعداد للسفر إلى أوروبا لإجراء محادثات حول برنامج طهران النووي، كما أشارت فرنسا إلى أن القوى الأوروبية مستعدة أيضا للحوار إذا أظهرت إيران الجدية في ذلك.

وتتطلع إيران إلى الاستفادة من زخم المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، التي ستُعقد الجولة الثالثة منها في سلطنة عمان يوم السبت.

وأجرت طهران محادثات أيضا مع روسيا والصين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويشير التواصل مع القوى الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 إلى أن إيران تُبقي خياراتها مفتوحة.

ومنذ سبتمبر أيلول عقدت طهران والقوى الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم (الترويكا الأوروبية)، عدة جولات من المناقشات دارت حول العلاقات بينها وبينهم وحول القضية النووية.

وعقدت الجولة الأحدث من هذه المناقشات في مارس آذار على المستوى الفني، إذ تم بحث معايير اتفاق مستقبلي لضمان تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

وصرح دبلوماسيون أوروبيون بأنهم يسعون لعقد اجتماع جديد مع إيران، إلا أن تلك المساعي تجمدت على ما يبدو عندما بدأت طهران محادثات غير مباشرة حول برنامجها النووي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

وهدد ترامب بمهاجمة إيران في حالة عدم التوصل سريعا إلى اتفاق جديد يمنعها من تطوير سلاح نووي، وكان قد أعلن في عام 2018 خلال ولايته الأولى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وكتب عراقجي على منصة إكس “شهدت علاقات إيران مع الترويكا الأوروبية تقلبات في التاريخ الحديث. شئنا أم أبينا، فهي (العلاقات) متراجعة حاليا”.

وأضاف “أقترح مجددا اللجوء إلى الدبلوماسية. بعد أحدث مشاوراتي في موسكو وبكين، أنا مستعد لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارات إلى باريس وبرلين ولندن… الكرة الآن في ملعب الترويكا الأوروبية”.

وشهدت علاقات الترويكا مع طهران تدهورا لأسباب أخرى منها برنامج إيران للصواريخ الباليستية واحتجازها لمواطنين أجانب ودعمها لروسيا في الحرب في أوكرانيا. كما تعبر القوى الأوروبية عن قلقها في ما يتعلق بالتنسيق مع واشنطن.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية