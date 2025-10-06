إيران وفرنسا تشيران إلى إحراز تقدم نحو اتفاق لتبادل سجناء

دبي (رويترز) – أشارت إيران وفرنسا يوم الاثنين إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين محتجزين في إيران مقابل مواطنة إيرانية محتجزة في فرنسا.

وتحتجز إيران سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس منذ عام 2022، وكذلك الدراج الفرنسي الألماني لينارت مونترلوس (18 عاما) بعد اعتقاله في يونيو حزيران.

واتهمت فرنسا إيران مرارا باحتجاز كولر وباريس بشكل تعسفي، وإبقائهما في ظروف أقرب إلى التعذيب في سجن إيفين في طهران ومنع حصولهما على حماية قنصلية مناسبة. وتنفي الجمهورية الإسلامية هذه الاتهامات.

وألمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منتصف سبتمبر أيلول إلى إمكانية مبادلة المواطنين الفرنسيين بمهدية اسفندياري، وهي طالبة إيرانية تعيش في مدينة ليون الفرنسية واعتُقلت هذا العام بسبب منشورات معادية لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين “القرار المتعلق بالإفراج عن هذين الشخصين والسيدة اسفندياري قيد البحث حاليا من قبل السلطات المختصة”.

وأضاف “نأمل أن يحدث ذلك قريبا بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو لإذاعة فرانس إنتر يوم الاثنين “لدينا احتمالات قوية لإعادتهما خلال الأسابيع المقبلة”.

وأضاف “نواصل جهودنا ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما”.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن رئيس السلطة القضائية في إقليم هرمزجان بجنوب إيران أن القضاء برأ المواطن الفرنسي الألماني لينارت مونترلوس من تهمة التجسس يوم الاثنين.

وأسقطت فرنسا في سبتمبر أيلول الماضي القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية على إيران بتهمة انتهاكها حق الحماية القنصلية لمواطنيها، وذلك في خطوة اعتبرت إشارة على إحراز تقدم في المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.

وكان يُنظر على نطاق واسع إلى القضية التي رفعتها فرنسا أمام محكمة العدل الدولية على أنها محاولة للضغط على إيران بشأن احتجاز مواطنيها. واتهمت إيران المواطنين الفرنسيين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)