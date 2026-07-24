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إيرباص تستعد لأطول رحلة تجارية على الإطلاق

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أعلنت شركة إيرباص الجمعة إتمامها بنجاح رحلة تجريبية جديدة من خلال طائرتها من طراز “إيه350-1000 يو ال ار” بين تولوز حيث مقرها الرئيسي في فرنسا، وملبورن في أستراليا، وذلك استعدادا للقيام بأطول رحلة تجارية على الإطلاق ستكون بين سيدني ولندن.

صُمّمت الطائرة خصيصا للمسافات الطويلة جدا وصُنعت لشركة الطيران الأسترالية كانتاس.

تحمل شركة إيرباص الرقم القياسي لأطول رحلة طيران تجريها طائرة تجارية، واجتازت خلالها حوالى 19250 كيلومترا، خلال الرحلة الثانية من رحلة تجريبية ذهابا وإيابا لطائرة من طراز ايه340 بين باريس لو بورجيه وأوكلاند في نيوزيلندا، عام 1993.

وتخطط الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات لتسليم أول طائرة من طراز “إيه350-1000 يو ال ار” في نيسان/أبريل 2027.

ومن المقرر أن تطلق شركة كانتاس التي طلبت 12 طائرة من هذا الطراز، خط سيدني-لندن بعد ستة أشهر.

وستربط هذه الرحلات الساحل الشرقي لأستراليا بالعاصمة البريطانية.

وأقلعت رحلة تولوز-ملبورن التجريبية حوالى الساعة 7,30 (5,30 بتوقيت غرينتش) الخميس ويتوقع أن تهبط الساعة 10,45 صباحا (00,45 صباحا بتوقيت غرينتش) الجمعة، بإجمالي زمن طيران يبلغ 19 ساعة و12 دقيقة. وبلغت مسافة الرحلة حوالى 16,900 كيلومتر، بحسب بيانات موقع “فلايت رادار 24”.

وأشار وزير السياحة الأسترالي، دون فاريل، في حزيران/يونيو، إلى أن “ملايين الأشخاص يسافرون سنويا بين أستراليا والمملكة المتحدة لزيارة عائلاتهم، أو لقضاء العطل، أو للعمل”.

وكانت أطول رحلة طيران تجارية أجريت على الإطلاق لنقل الركاب من نيويورك (مطار جون إف كينيدي) إلى سيدني، بطول 16,200 كيلومتر، وأطلقتها شركة كانتاس في تشرين الأول/أكتوبر 2019 عبر طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر. وتوقفت هذه الخدمة في آذار/مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

هه/س ح/ع ش

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