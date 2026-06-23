إيرباص تفحص 16 طائرة إيه 380 بعد رصد تشقّقات في أجنحتها

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أعلنت شركة إيرباص الثلاثاء أنها ستفحص 16 طائرة من طراز إيه 380، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا طيران الإمارات وكوانتاس.

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءا كبيرا من الحمل الهوائي أثناء الطيران.

وتشغّل طيران الإمارات 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل كوانتاس طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فورا فتشغلها طيران الإمارات، ومن المقرر أن تبدأ العملية اعتبارا من الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات إيه 380 كلا من طيران الإمارات، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية البريطانية، وكوانتاس، ولوفتهانزا، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية الكورية، والاتحاد للطيران، وآنا، وآسيانا إيرلاينز.

وتشغل طيران الإمارات أكبر أسطول من طائرات إيه 380 في العالم، إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.

فمت/ع ش/ود