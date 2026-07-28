إيرباص تنهي رحلة تجريبية قياسية استغرقت 24 ساعة بدون توقف بين أستراليا وفرنسا

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هبطت طائرة من طراز إيرباص إيه350 معدلة خصيصا في فرنسا الثلاثاء بعد رحلة تجريبية قياسية استغرقت 24 ساعة آتية من أستراليا، قبل انضمامها إلى أسطول شركة “كوانتاس” العام المقبل.

وكانت هذه الرحلة التي بلغت مسافتها 23076 كيلومترا عبر ثلاث قارات ومحيطين والتي شهدت غروبين وشروقين للشمس، من أكثر الرحلات متابعة على موقع تتبع الطيران “فلايت رادار 24”.

كما كانت خطوة حاسمة قبل أن تستلم “كوانتاس” الأسترالية أولى طائراتها من طراز A350-1000 للمسافات الطويلة في نيسان/أبريل المقبل، لتليها 11 طائرة أخرى مخصصة للرحلات التي ستربط أستراليا مباشرة ودون توقف بوجهات في الولايات المتحدة وأوروبا.

واستغرقت الرحلة من أستراليا إلى فرنسا 24 ساعة و24 دقيقة بالضبط.

وفي رحلة الذهاب، الأسبوع الماضي، من تولوز إلى ملبورن، اجتازت طائرة الاختبار 17 ألف كيلومتر في 19 ساعة و12 دقيقة.

أما رحلة العودة، فاتخذت المسار الذي ستسلكه الطائرة بمجرد إدخالها في الخدمة التجارية.

وتخطط “كوانتاس” لبدء تقديم رحلات مباشرة دون توقف بين لندن وسيدني اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2027 ولاحقا بين سيدني ونيويورك.

حاليا، تُعد الرحلة التي تسيّرها “الخطوط الجوية السنغافورية” بين سنغافورة ونيويورك أطول رحلة تجارية منتظمة في العالم، وهي تجتاز مسافة 15350 كيلومترا وتستغرق أكثر من 18 ساعة باستخدام طراز آخر من طائرات إيه350.

نيو/الح/ود