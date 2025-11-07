إيرباص سجلت أكبر طلبية في 2025 وزادت عمليات التسليم في تشرين الأول/أكتوبر

أعلنت شركة إيرباص الجمعة تسلم طلب أُعلن عنه خلال معرض باريس الجوي لشراء 100 طائرة من شركة الطيران الفيتنامية “فيت جيت إير”، وهي أكبر طلبية هذا العام للشركة التي سلمت 78 طائرة الشهر الماضي.

قُدم الطلب في 10 تشرين الأول/أكتوبر، عقب توقيع مذكرة تفاهم في حزيران/يونيو خلال معرض باريس الجوي. وتبلغ القيمة المفترضة لمئة طائرة من طراز A321neo ذات الممر الواحد، نحو 13 مليار دولار، علما أن الشركة لا تنشر تفاصيل الأسعار.

يضم أسطول شركة فيت جيت إير حاليا 115 طائرة، جميعها من طراز إيرباص.

وإلى هذه الصفقة، تلقت إيرباص طلبات على 12 طائرة إضافية، ليصل إجمالي عدد الطلبات لشهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 112 طائرة.

وفي الشهر نفسه، سلمت شركة الطيران الأوروبية العملاقة 78 طائرة إلى 36 عميلا، وبذلك سلمت منذ بداية العام، 585 طائرة جديدة إلى 85 جهة.

عندما أصدرت إيرباص نتائجها المالية للربع الثالث في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، حافظت على هدفها المتمثل في تسليم 820 طائرة عام 2025، على الرغم من تحديات سلسلة التوريد.

ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، كانت 32 طائرة تنتظر المحركات بسبب صعوبات واجهتها شركتا برات آند ويتني وسي إف إم (سافران-جنرال إلكتريك).

وستحتاج إيرباص التي تتركز عمليات تسليمها دائما في نهاية العام، إلى إنتاج 235 طائرة في الشهرين الأخيرين من العام للحفاظ على هدفها.

وتُكثّف الشركة إنتاجها مقارنة بالعام الماضي (766 طائرة سُلمت في عام 2024) وتعود تدريجيا إلى مستويات إنتاج ما قبل جائحة كوفيد-19.

في عام 2019، قبل أن تُعطّل جائحة كوفيد-19 سلسلة توريد صناعة الطيران، سلّمت إيرباص 863 طائرة.

