إيرباص وليوناردو وتاليس تدرس إنشاء شركة فضاء أوروبية مشتركة (مسؤول)

afp_tickers

2دقائق

أعلن مسؤول في إيرباص في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية الأحد أن مجموعته قد توقع اتفاقا مع شركتي ليوناردو وتاليس هذا العام لإنشاء شركة أوروبية مشتركة في مجال الفضاء.

وقال مايكل شولهورن الرئيس التنفيذي لقسم الدفاع والفضاء في إيرباص “تتم هذه العمليات دائما على مرحلتين. أولا التوقيع والالتزام بتوحيد الجهود، ثم تأتي المرحلة التي تُفضي إلى إبرام الاتفاق فعليا. في هذه الحالة أعتقد أن التوقيع قد يتم في عام 2025”.

وأضاف “نحن على الطريق الصحيح، وهناك جوانب تحتاج إلى توضيح قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة المهمة”، مشيرا إلى “التعقيدات” الناجمة عن قضايا وطنية وعابرة للحدود الوطنية في مجال الفضاء وخاصة الأقمار الاصطناعية.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو روبرتو تشينغولاني في حزيران/يونيو أن القرار بشأن امكانية تشكيل هذا التحالف سيتخذ في تموز/يوليو، لكن المهل النهائية مدّدت.

وأضاف المسؤول الإيطالي أنه في مواجهة شركة “سبيس إكس” لإيلون ماسك والمنافسة المتزايدة منخفضة التكلفة من الصين ودول أخرى، “علينا تغيير النموذج” وجعله “أكثر مرونة” من خلال تقديم خدمات إطلاق أقمار اصطناعية لأغراض عسكرية ومدنية.

لجم/ليل/ح س