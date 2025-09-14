The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيرباص وليوناردو وتاليس تدرس إنشاء شركة فضاء أوروبية مشتركة (مسؤول)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن مسؤول في إيرباص في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية الأحد أن مجموعته قد توقع اتفاقا مع شركتي ليوناردو وتاليس هذا العام لإنشاء شركة أوروبية مشتركة في مجال الفضاء.

وقال مايكل شولهورن الرئيس التنفيذي لقسم الدفاع والفضاء في إيرباص “تتم هذه العمليات دائما على مرحلتين. أولا التوقيع والالتزام بتوحيد الجهود، ثم تأتي المرحلة التي تُفضي إلى إبرام الاتفاق فعليا. في هذه الحالة أعتقد أن التوقيع قد يتم في عام 2025”.

وأضاف “نحن على الطريق الصحيح، وهناك جوانب تحتاج إلى توضيح قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة المهمة”، مشيرا إلى “التعقيدات” الناجمة عن قضايا وطنية وعابرة للحدود الوطنية في مجال الفضاء وخاصة الأقمار الاصطناعية.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو روبرتو تشينغولاني في حزيران/يونيو أن القرار بشأن امكانية تشكيل هذا التحالف سيتخذ في تموز/يوليو، لكن المهل النهائية مدّدت.

وأضاف المسؤول الإيطالي أنه في مواجهة شركة “سبيس إكس” لإيلون ماسك والمنافسة المتزايدة منخفضة التكلفة من الصين ودول أخرى، “علينا تغيير النموذج” وجعله “أكثر مرونة” من خلال تقديم خدمات إطلاق أقمار اصطناعية لأغراض عسكرية ومدنية.

لجم/ليل/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
35 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية