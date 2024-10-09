إير فرانس تفتح تحقيقا بعد تحليق طائرة فوق العراق خلال هجوم إيراني على إسرائيل

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باريس (رويترز) – قالت شركة إير فرانس يوم الأربعاء إنها فتحت تحقيقا داخليا بعد أن حلقت إحدى طائراتها فوق العراق في أول أكتوبر تشرين الأول في أثناء هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.

وأوضحت الشركة أن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى دبي وقت وقوع الهجوم عبر ممر خاص تستخدمه جميع شركات الطيران في جنوب العراق، وبعد 15 دقيقة غادرت المجال الجوي الذي لم يغلق أمام حركة الطائرات حتى الساعة 1756 بتوقيت جرينتش.

وأضافت “دون انتظار تعليمات من السلطات العراقية، قررت إير فرانس تعليق تحليق طائراتها فوق المجال الجوي للبلاد بداية من الساعة 1700 بتوقيت جرينتش”.

وكانت قناة (تي.إف1) التليفزيونية أول من أورد أنباء التحقيق.