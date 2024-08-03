إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها الجوية بين باريس وبيروت حتى 6 أغسطس

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باريس (رويترز) – قالت شركة (إير فرانس) للطيران يوم السبت إنها وشركة (ترانسافيا) التابعة لها ستمددان تعليق رحلاتهما الجوية بين باريس وبيروت حتى السادس من أغسطس آب على الأقل وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

وتتفادى شركات الطيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلات إلى إسرائيل ولبنان مع تزايد المخاوف من اندلاع صراع إقليمي بعد مقتل عضوين كبيرين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية قبل أيام.

وعلقت إير فرانس رحلاتها بين باريس وبيروت يوم الاثنين الماضي، بعد يومين من ضربة في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل أدت لمقتل 12 طفلا وفتى. وتحمل إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المسؤولية عن الضربة.

ومددت الشركة ذلك التعليق يوم الأربعاء الماضي حتى يوم السبت على الأقل.

وذكرت إير فرانس في بيان “نظرا للوضع الأمني… تمدد الشركة تعليقها لرحلاتها الجوية بين باريس وبيروت حتى السادس من أغسطس”، مضيفة أنها تراقب الوضع في لبنان في الوقت الراهن.

وأضافت الشركة التي تشكل جزءا من (إير فرانس-كيه.إل.إم) “سيخضع استئناف الخدمة لتقييم جديد للوضع على الأرض”.