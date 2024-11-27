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إيزي جت: نريد رؤية استقرار الشرق الأوسط قبل استئناف الرحلات لإسرائيل

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لندن (رويترز) – قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إيزي جت للخطوط الجوية يوم الأربعاء للصحفيين إن الشركة لن تتعجل في استئناف الرحلات إلى تل أبيب بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران اليوم.

وأوقفت العديد من شركات الطيران حول العالم رحلاتها إلى إسرائيل وبعض المناطق الأخرى في الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة والصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان.

وقال كينتون جارفيس “نريد بالتأكيد تسيير الرحلات مجددا إلى إسرائيل، لكننا سنستمر في مراقبة الوضع. من الرائع إعلان وقف إطلاق النار، لكننا نحتاج إلى أن نلمس المزيد من الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط قبل أن نبحث أمر الرحلات الجوية”.

وفي وقت سابق قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات إنه سعيد بوقف إطلاق النار، مضيفا أن الشركة قد تستأنف الرحلات إلى بيروت “في أقرب وقت ممكن”.

وقال متحدث باسم رايان إير إن الشركة لا تعتزم استئناف الرحلات إلى إسرائيل قبل 31 مارس آذار على أقل تقدير، وإن قرار استئناف الرحلات من الأدرن وإليها اعتبارا من ديسمبر كانون الأول لا يزال قيد المناقشة.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) أيضا إنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 ديسمبر كانون الأول وإلى بيروت حتى الخامس من يناير كانون الثاني. وقال متحدث باسم الشركة “ستُستأنف العمليات على أساس تقييم الوضع على الأرض”.

وأعادت شركات طيران تخصيص طائراتها إلى وجهات أخرى غير الشرق الأوسط، مما قد يجعل من الصعب عودة رحلاتها سريعا حتى إذا تراجعت حدة التوتر في المنطقة.

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